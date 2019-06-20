Визнання Німеччиною голодомору геноцидом українського народу: Бундестаг розгляне питання

Петиція зібрала близько 73 тисяч підписів

Ініціатор збору підписів під петицією до Бундестагу про Голодомор Наталія Ткачук повідомила у Facebook, що питання винесення на голосування Бундестагу постанови про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу буде розглянуто петиційною комісією німецького парламенту через кілька місяців. Про це йдеться в офіційному листі від Секретаріату петиційної комісії Бундестагу.

"Тільки що отримала офіційну відповідь від секретаріату петиційної комісії Бундестагу щодо нашої петиції про визнання Німеччиною Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців... Коротко скажу щодо подальших кроків. Секретаріат петиційної комісії повідомляє, що зараз готуються пропозиції до рішення петиційної комісії. По суті, мова йде про те, що за кілька місяців (мабуть, після парламентських канікул) петиційна комісія буде голосувати за те, виносити питання визнання Німеччиною Голодомору на розгляд Бундестагу чи ні", – йдеться у тексті повідомлення.

За її словами, петиція зібрала близько 73 тисяч підписів. Зараз, зазначила вона, важливо звернутися до кожного з 28 депутатів петиційної комісії, щоб дати їм розуміння того, чим був Голодомор 1932-1933 років.

Довідка. Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР. Загальна кількість жертв Голодомору досі не підрахована, окремі історики кажуть про цифри від 3 до 7 мільйонів осіб.

Нагадаємо, як повідомляв раніше 5.ua, Петро Порошенко заявив, що історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ як правонаступниці СРСР.

Источник: 5.ua

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