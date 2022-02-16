Визнання Росією «ЛНР» і «ДНР» означатиме «свідомий вихід» із Мінських домовленостей – МЗС

Визнавши незаконні збройні угруповання, Москва свідомо вийде з Мінських домовленостей – про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ на запит Радіо Свобода.

«Визнання Росією так званих «ЛДНР» означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери», – заявив він.

При цьому, згідно з позицією МЗС, таке визнання з боку Кремля не матиме правових наслідків.

«Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за «незалежні суб’єкти», так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі. Натомість підтримка Президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки. Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти», – додає речник.

Дипломатичне відомство закликає Росію до конструктивної позиції для поступу в наявних форматах переговорів, інакше вона «нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту».

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція російської Комуністичної партії.

Постанова Держдуми ще не означає невідкладного рішення у Кремлі. Але це може бути погрозою Росії цивілізованому світу про те, що таке рішення може бути винесене будь-якої миті, що де-факто означатиме кінець наявного переговорного процесу щодо Донбасу.

Росія видала вже 773 тисячі паспортів у ОРДЛО – депутат Держдуми

В окремих районах Донецької і Луганської областей, що перебувають під контролем російських гібридних сил, вже видано не менше ніж 773 тисячі російських паспортів, заявив 15 лютого на засіданні Державної думи Росії депутат від владної партії «Єдина Росія» В’ячеслав Макаров.

«За останньою інформацією, у Донецькій і Луганській народних республіках вже 773 тисячі наших співвітчизників, і Росія має їх захистити», – сказав Макаров.

Таку заяву Макаров зробив на засіданні Думи, де була ухвалена постанова про звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання» угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Источник: radiosvoboda.org

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