Вже семеро: претендентів на місце Терези Мей побільшало

Дехто з політиків уже обіцяє досягнути успіху там, де Мей «зазнала поразки», і вивести Велику Британію та Європейський Союз з кризи. Про це повідомляє Reuters, подає Громадське.

До списку охочих стати прем’єрами (раніше про намір балотуватися на пост лідера консерваторів оголосили міністр закордонних справ Джеремі Хант, державний секретар з міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон та колишня міністерка праці і пенсійного забезпечення Естер Маквей) долучилися екс-міністр охорони здоров’я Мет Хенкок, екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб та колишня лідерка Палати громад Андреа Лідсом.

Усі кандидати Reuters, заявляють про можливість досягнення консенсусу або скасування травневої угоди про вихід країни з ЄС

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Британії Тереза Мей оголосила про відставку. Вона покине пост лідера Консервативної партії 7 червня, а згодом — і посаду глави уряду.

Нового прем’єра Великої Британії планують обрати до 20 липня.

Источник: sprotyv.info

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