Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 58

Вже семеро: претендентів на місце Терези Мей побільшало

Вже семеро: претендентів на місце Терези Мей побільшало

Дехто з політиків уже обіцяє досягнути успіху там, де Мей «зазнала поразки», і вивести Велику Британію та Європейський Союз з кризи. Про це повідомляє Reuters, подає Громадське.

До списку охочих стати прем’єрами (раніше про намір балотуватися на пост лідера консерваторів оголосили міністр закордонних справ Джеремі Хант, державний секретар з міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон та колишня міністерка праці і пенсійного забезпечення Естер Маквей) долучилися екс-міністр охорони здоров’я Мет Хенкок, екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб та колишня лідерка Палати громад Андреа Лідсом.

Усі кандидати Reuters, заявляють про можливість досягнення консенсусу або скасування травневої угоди про вихід країни з ЄС

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Британії Тереза Мей оголосила про відставку. Вона покине пост лідера Консервативної партії 7 червня, а згодом — і посаду глави уряду.

Нового прем’єра Великої Британії планують обрати до 20 липня.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен
Сегодня 00:37    146
Выборы в Европарламент: российское вмешательство и французская обеспокоенность
26.05.2019 09:40    145
В Нацбанке посчитали, во сколько сотен миллионов долларов обойдется украинцам роспуск Рады
25.05.2019 09:28    187
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Лондон призвал к совместной борьбе с кибертерроризмом России
25.05.2019 09:05    90
Стартували чотириденні вибори до Європейського парламенту
24.05.2019 06:52    90
Премьер-министр Великобритании 24 мая объявит о своей отставке – СМИ
23.05.2019 10:30    129
Названы возможные даты досрочных выборов в Раду
20.05.2019 15:23    459
Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
20.05.2019 10:55    648
В Британском парламенте разгорается шпионский скандал
20.05.2019 07:01    204
Корпорация BBC снимет фильм об отравлении в Солсбери
19.05.2019 07:03    135
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 