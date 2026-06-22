Вікно можливостей для миру в Україні не залишатиметься відкритим вічно — The Financial Times

Цілком можливо, що війну підтримує не лише безглузда ідея путіна про повну перемогу. Прагнення Європи та Америки до досягнення довгострокового миру шляхом дипломатичних переговорів також може виявитися смертельною ілюзією, зазначає керівник Центру ліберальних стратегій Іван Крастев у колонці для The Financial Times.

У цю небезпечну епоху війни перейменовуються на «спеціальні операції», і жодна велика держава не може вважатися великою, якщо вона не здатна досягти своїх цілей менш ніж за два тижні.

Саме це Дональд Трамп зробив у Венесуелі, але не зміг зробити в Ірані.

У наші дні мир — це не більше ніж застигла невизначеність.

Ми не розуміємо, що коли змінюється характер війни, змінюється й характер миру. Саме в цьому контексті відкритий лист Володимира Зеленського до путіна від заслуговує на особливу увагу. Якщо безпілотники змінили методи ведення війни Україною, то лист Зеленського знаменує собою кардинальну зміну в тому, як Київ сприймає її закінчення.

У ньому він закликав до прямих переговорів між Києвом і москвою та стверджував, що є вагомі підстави вважати, що бойові дії можуть припинитися в найближчому майбутньому.

Ми не знаємо, що, на думку путіна, відбувається на полі бою, але ми знаємо, що росія не перемагає. Її літній наступ було зупинено завдяки технологічній перевазі України, тоді як її втрати перевищують можливості москви щодо мобілізації новобранців.

Останній удар України по москві — явна ознака того, що ми не спостерігаємо безвихідної ситуації.

російська економіка стікає кров’ю, і суспільна підтримка війни помітно знижується. Якщо москва хоче й надалі переслідувати свою мету — встановити контроль над усім Донбасом у найближчі рік-два, путіну доведеться вдатися до масової мобілізації або застосування ядерної зброї. Обидва варіанти загрожують непередбачуваними, якщо не сказати катастрофічними, наслідками.

Якби путін вирішив припинити бойові дії, він не зміг би оголосити про повну перемогу, але, безумовно, міг би імітувати успіх, як це робить Трамп в Ірані. Політика США щодо Європи гарантує, що Україна не вступить до НАТО, принаймні в короткостроковій перспективі.

Таким чином, путін може заявити, що досяг однієї зі своїх цілей.

Київ, ймовірно, також не наполягатиме на європейських миротворцях; Україна просто не потребує їх, і, як показує останнє опитування Європейської ради з міжнародних відносин, більшість європейців також не в захваті від їхнього відправлення. Тому москва могла б заявити, що ще одна вимога виконана.

Київ виграв війну в одному важливому сенсі.

Конфлікт продемонстрував світові, що, всупереч заявам російських націоналістів, українці не зачаровані росіянами. Україна втратила територію, але її суверенітет був підтверджений. Її армія — одна з найсильніших у Європі, а її оборонний сектор викликає заздрість у всьому світі.

Болюче питання, що зараз стоїть перед Зеленським, полягає не в тому, як протистояти російській агресії, а в тому, скільки ще людей може втратити Україна, перш ніж втратить своє майбутнє?

Тривала війна означає не тільки більше вбитих і поранених громадян, а й менше народжених дітей та менше українців, які повертаються додому з-за кордону. Тому затягування конфлікту — навіть якщо це означає звільнення деяких додаткових територій — не є оптимальною довгостроковою стратегією, особливо з огляду на майбутню сувору зиму та майбутню вразливість перед несприятливими змінами в європейській політиці.

Зараз існує реальна можливість заморозити війну.

Ризик полягає в тому, що це вікно можливостей буде втрачено через помилкове переконання путіна щодо можливості досягнення повної перемоги та через те, що європейські союзники України не змогли зрозуміти, що характер встановлення миру змінився, як і характер ведення війни.

У цьому небезпечному новому світі перше — це просто відсутність другого.

Прямі переговори між рф та Україною, можливо, поки що є найбільш реалістичним способом досягнення того, що сьогодні вважається миром.

Джерело: https://t.me/znua_live/254236

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