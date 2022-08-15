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Вікно, прорублене в Європу, зачиняється

Вікно, прорублене в Європу, зачиняється

Пуйло здобув чергову неймовірну перемогу. Естонія і Фінляндія вирішили об'єднати свої берегові оборони у зв'язку зі вступом Фінлядндії до НАТО. Тобто кожен рускій воєнний корабль з Кронштадту та інших російських портів мусити ме іти чітко... за адресою. Я навіть не пригадую коли ще в історії коаліція фінських народів аж так показувала дулю Москві.

Петро І, типу, прорубав вікно в Єіропу. А царька Пуйла через те вікно виштовхали копняком. З Європи.

Джерело: https://t.me/dragonspech/5371

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