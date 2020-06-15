Віктор Ляшко: Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм буде посилено

На засіданні Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дано доручення контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами головного державного санітарного лікаря України.

Про це на брифінгу за результатами Комісії ТЕБ та НС повідомив заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що одним з основних питань було розглянуто проведення зовнішнього незалежного оцінювання і нагадав, що вчора Урядом прийнято рішення про перенесення пробного ЗНО із закладів освіти в тестування в онлайн-режимі.

Віктор Ляшко наголосив, що сьогоднішня епідеміологічна ситуація дозволяє провести зовнішнє незалежне оцінювання, заплановане на 25 червня. Також заступник Міністра охорони здоров‘я додав: «Розуміючи тенденції, а також те, що працюємо в ситуації пом’якшення карантинних заходів і бачимо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, Комісія розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня свідчитиме, чи буде можливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання в запропоновані терміни, чи потрібно буде повернутися до даного питання в подальшому і переглянути, якщо епідситуація на території нашої держави не буде дозволяти провести його у визначенні терміни».

Також Комісія розглянула ряд питань щодо стримання поширення COVID-19 в умовах пом’якшеного адаптивного карантину.

«Сьогодні було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами головного державного санітарного лікаря до різних сфер господарської діяльності, яким дозволено працювати в умовах карантину», - підкреслив Віктор Ляшко.

За його словами, розглянуто питання щодо покращення і дотримання протиепідемічних норм при перевезенні приміським залізничним транспортом, а також автомобільним транспортом - приміським і міжобласного сполучення. Зокрема, воно передбачає збільшення кількості рухомого складу, що дозволить дотримуватись людям протиепідемічних норм.

Окремо розглянуто питання зміни графіку роботи підприємств, державних установ та закладів для зменшення навантаження на міський і міжміський транспорт в години пік і відповідно зменшення скупчення людей в транспорті.

Віктор Ляшко наголосив, що на сьогодні не розглядається питання одномоментного повернення до більш жорстких заходів, оскільки на території країни працює адаптивний карантин. «Для цього визначено три базових індикатори і області, в яких три дні поспіль перевищує один із зазначених індикаторів, зобов’язані провести регіональне засідання Комісії ТЕБ та НС. Визначити причини та сферу економіки, яка дає найбільш негативний результат щодо поширення коронавірусної хвороби і повернутися в сторону зменшення пом’якшення», - зазначив головний державний санітарний лікар. Як приклад він назвав Житомирську область, де рішенням регіональної комісії після трьохденного перевищення показника було заборонено діяльність готелів і відмінено відвідування закладів харчування всередині приміщень.

Крім того, Віктор Ляшко підкреслив, що збільшення кількості випадків коронавірусної інфекції не пов’язано зі збільшення проведених тестувань.

«Динаміка, яка в нас є, показує, що іноді збільшення тестувань не тягне за собою збільшення кількості хворих на коронавірус. Ми пов’язуємо збільшення виявлення випадків коронавірусної хвороби, які реєструються впродовж останніх трьох днів, з пом’якшенням карантинних заходів і з тим, що суб’єкти господарювання, які декларували, що будуть дотримуватись протиепідемічних норм, порушують їх. А саме, порушує кожний 6 суб’єкт господарювання», - наголосив заступник Міністра.

Источник: kmu.gov.ua

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