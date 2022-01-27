Віктор Ляшко: Медичні працівники отримають всі надбавки наприкінці розрахункового місяця

Медичні працівники, які отримали в січні стандартний аванс, отримають всі необхідні надбавки в кінці місяця разом із заробітною платою. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою встановив базову заробітну плату для медичних працівників на рівні 13 500 гривень для медичної сестри та 20 тисяч – для лікаря. Дія постанови поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись даної постанови. Наразі вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою.

Норми постанови Кабінету Міністрів не стосуються лише працівників, які працюють у приватних медичних закладах.

Як зазначив міністр, це лише базовий рівень заробітної плати. І в кожному конкретному закладі керівники, відповідно до колективного договору, можуть і мають платити вищі заробітні плати.

«Успішна діяльність медичного закладу і, відповідно, рівень заробітних плат, залежить в тому числі і від місцевої влади. Фінансування та утримання лікарні від місцевої влади – це не акт благодійності, а інвестиція у розвиток своєї громади. Модернізована, добре обладнана лікарня отримає можливість укладати договори на більшу кількість пакетів Програми медичних гарантій», – уточнив Віктор Ляшко.

Медзаклади, які неспроможні виконати постанову Уряду щодо забезпечення ринкової заробітної плати медпрацівникам з об’єктивних причин, отримають фінансування за окремим пакетом від НСЗУ, який матиме чіткі цілі щодо кожної лікарні з визначенням її місця в спроможній мережі. Даний пакет фінансування видаватиметься на пів року.

«Хочу зазначити, що ми будемо верифікувати кожен такий медзаклад, який декларує, що потребує допомоги від держави, аби зрозуміти, куди були витрачені кошти і чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати медичним працівникам. Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку – абсолютно неприпустима. Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату», – підсумував Віктор Ляшко.

Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи їх працювати повний робочий день.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я створило контакт-центр, де за номером телефону 0-800-60-20-21 можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

Источник: moz.gov.ua

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