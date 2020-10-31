Віктор Ляшко: МОЗ розробило механізм формування медбригад на контрактній основі задля боротьби з COVID-19

МОЗ розробило механізм оперативного залучення медпрацівників на контрактній основі до команд закладів охорони здоров'я, де лікують пацієнтів з COVID-19. Йдеться про медиків, які виявлять добровільне бажання підписати відповідний контракт. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Такий контракт передбачаме відрядження до закладів охорони здоров’я, зокрема й на території інших адміністративно-територіальних одиниць, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою. Тобто, основний трудовий стаж не переривається» — зазначив заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами заступника Міністра, особа, що дає згоду на підписання контракту, користується правом отримання 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19.

За посиланням медичні працівники, які виявлять добровільне бажання взяти участь у протидії поширенню коронавірусної інфекції, можуть залишити свої контакти для зворотного зв’язку з метою формування медичних бригад.

Источник: moz.gov.ua

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