Віктор Ляшко: Наша спільна мета – подолати епідемію коронавірусної хвороби

Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав дотримуватися протиепідемічних правил безпеки та нагадав розроблені норми для запобігання поширенню COVID-19.

Він зазначив, що перед пом’якшенням карантинних обмежень відбувалися зустрічі з асоціаціями різних сфер економіки для спільного напрацювання правил, дотримання яких убезпечить людей від зараження.

«На жаль, сьогодні кожен шостий суб’єкт господарювання порушує протиепідемічні норми. Ці порушення призводять до того, що відбуваються інфікування. Є порушення і в транспорті. Ми повинні розуміти, що наша спільна мета – подолати епідемію коронавірусної хвороби. Ніхто не зацікавлений в продовженні карантину. Нам всім тяжко. Але ми повинні зрозуміти і дотримуватись прописаних норм», - наголосив Віктор Ляшко.

За його словами, протиепідемічні рекомендації прописані для ресторанів, офісних приміщень, салонів краси, спортзалів, басейнів, ринків, торгово-розважальних центрів.

Одне з ключових правил: працівники, які приходять до цих закладів, повинні зранку пройти термометрію. Відвідувачів на територію магазину, торгово-розважального центру тощо повинні допускати, виходячи з норми 1 людина на 10 метрів квадратних.

«Ця норма прописана для того, щоб можна було дотримуватися соціальної дистанції в розмірі 1,5 метра. Тому суб’єкт господарювання, який допускає людей на територію магазину, супермаркету, ТРЦ повинен знати площу цієї будівлі і знати кількість людей, яких він допускає всередину», - підкреслив головний санітарний лікар.

Він також наголосив, що перебуваючи в будівлі громадського приміщення, потрібно одягати на обличчя маску, яка обов’язково має прикривати і ніс. Адже тільки таке носіння захисної маски дозволяє запобігти інфікуванню інших людей.

Крім того, не можна заходити в громадський транспорт, у приміські електрички без маски на обличчі. За цим повинні стежити перевізники. Автоперевізники не повинні допускати в автобус людей більше, ніж передбачено технічним паспортом для сидячих місць. «Ця норма прописана, як одне з карантинних обмежень, і на період дії карантину вона також повинна виконуватись», - зазначив заступник Міністра.

У закладах громадського харчування, які відкриті для відвідувань всередині закладу, повинна дотримуватись норма щодо розміщення кількості осіб за одним столом, мають бути забезпечені умови соціального дистанціювання: люди за різними столиками мають знаходитися на відстані 1,5 метра. Меню повинно бути одноразовим, або таким що підлягає дезінфікуючій обробці.

У кожному з перелічених закладів повинні бути умови для проведення антисептичної обробки рук.

«Ми повинні запам’ятати три ключові речі, які потрібно забезпечити в кожному закладі. Зокрема, без маски ми не входимо всередину будівлі, руки оброблені антисептичним засобом, або має бути доступ до проточної води з милом. А також потрібно дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра», - наголосив Віктор Ляшко.

Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав дотримуватися протиепідемічних правил безпеки та нагадав розроблені норми для запобігання поширенню COVID-19.

Він зазначив, що перед пом’якшенням карантинних обмежень відбувалися зустрічі з асоціаціями різних сфер економіки для спільного напрацювання правил, дотримання яких убезпечить людей від зараження.

«На жаль, сьогодні кожен шостий суб’єкт господарювання порушує протиепідемічні норми. Ці порушення призводять до того, що відбуваються інфікування. Є порушення і в транспорті. Ми повинні розуміти, що наша спільна мета – подолати епідемію коронавірусної хвороби. Ніхто не зацікавлений в продовженні карантину. Нам всім тяжко. Але ми повинні зрозуміти і дотримуватись прописаних норм», - наголосив Віктор Ляшко.

За його словами, протиепідемічні рекомендації прописані для ресторанів, офісних приміщень, салонів краси, спортзалів, басейнів, ринків, торгово-розважальних центрів.

Одне з ключових правил: працівники, які приходять до цих закладів, повинні зранку пройти термометрію. Відвідувачів на територію магазину, торгово-розважального центру тощо повинні допускати, виходячи з норми 1 людина на 10 метрів квадратних.

«Ця норма прописана для того, щоб можна було дотримуватися соціальної дистанції в розмірі 1,5 метра. Тому суб’єкт господарювання, який допускає людей на територію магазину, супермаркету, ТРЦ повинен знати площу цієї будівлі і знати кількість людей, яких він допускає всередину», - підкреслив головний санітарний лікар.

Він також наголосив, що перебуваючи в будівлі громадського приміщення, потрібно одягати на обличчя маску, яка обов’язково має прикривати і ніс. Адже тільки таке носіння захисної маски дозволяє запобігти інфікуванню інших людей.

Крім того, не можна заходити в громадський транспорт, у приміські електрички без маски на обличчі. За цим повинні стежити перевізники. Автоперевізники не повинні допускати в автобус людей більше, ніж передбачено технічним паспортом для сидячих місць. «Ця норма прописана, як одне з карантинних обмежень, і на період дії карантину вона також повинна виконуватись», - зазначив заступник Міністра.

У закладах громадського харчування, які відкриті для відвідувань всередині закладу, повинна дотримуватись норма щодо розміщення кількості осіб за одним столом, мають бути забезпечені умови соціального дистанціювання: люди за різними столиками мають знаходитися на відстані 1,5 метра. Меню повинно бути одноразовим, або таким що підлягає дезінфікуючій обробці.

У кожному з перелічених закладів повинні бути умови для проведення антисептичної обробки рук.

«Ми повинні запам’ятати три ключові речі, які потрібно забезпечити в кожному закладі. Зокрема, без маски ми не входимо всередину будівлі, руки оброблені антисептичним засобом, або має бути доступ до проточної води з милом. А також потрібно дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра», - наголосив Віктор Ляшко.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»