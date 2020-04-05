Віктор Ляшко: Всі мають зрозуміти необхідність більш жорстких обмежувальних заходів

Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив останню інформацію щодо ситуації в країні у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

За минулу добу в Україні зареєстровано 154 нових випадки коронавірусної хвороби. В цілому зареєстровано 1096 випадків. Одужало 23 особи, померло 28.

Головний державний санітарний лікар ще раз наголосив на важливості дотримання карантину.

«Важливо, щоб всі з розумінням відносились до введення більш жорстких обмежувальних заходів. Якщо цього не зробити, то можемо очікувати пік захворюваності на коронавірусну хворобу вже з 14-15 квітня. Це може призвести до великого масового надходження, зокрема, тяжких хворих до закладів охорони здоров’я і великої кількості негативних наслідків, в тому числі летальних», - прокоментував Віктор Ляшко ухвалену Урядом нову редакцію постанови № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» .

Він зазначив, що введення обмеження на пересування для людей старше 60 років зумовлено тим, що це найбільша група ризику. Адже саме ці люди мають найбільше хронічних хвороб, і зокрема таких, які призводять до летальних наслідків.

Крім того, хворим, які перебуватимуть на амбулаторному лікуванні рекомендовано не виходити з дому взагалі. «Це буде контролюватися. При цьому Уряд зробить все для того, щоб вони отримали необхідні лікарські препарати і харчування», - підкреслив заступник Міністра і додав, що ті, хто перебуває на самоізоляції можуть не частіше ніж 2 рази на тиждень виходити для поповнення запасів продуктами та речами першої необхідності.

Крім того, Віктор Ляшко повідомив про проведення вчора засідання регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації щодо поширення коронавірусної хвороби в Тернопільській області, а також доповів, що там було проінспектовано кілька закладів охорони здоров’я регіону.

Зокрема, медичний персонал Козівської центральної районної лікарні, що на Тернопільщині, продовжує виконувати свої обов’язки та надавати медичну допомогу хворим.

«Ми, зокрема, відвідали Козівську центральну району лікарню, оскільки там лунали сигнали, що медичні працівники звільняються з роботи. Ми поспілкувалися з керівником закладу, з головою районної адміністрації, районної ради та з працівниками, які наразі надіють медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Хочу запевнити, що лікарі залишаються працювати, лікарі готові працювати. Засобами індивідуального захисту станом на зараз забезпечені», - підкреслив Віктор Ляшко і додав, що вже найближчим часом будуть збільшені поставки засобів індивідуального захисту.

Заступник Міністра також зазначив, що Урядом вживаються всі необхідні заходи для підняття заробітної плати медичним працівникам і щоб зробити надбавки до 300% всім, хто приймає участь в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і надає медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу.

Источник: kmu.gov.ua

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