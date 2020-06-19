Віктор Ляшко: З 22 червня рішення про посилення карантину на місцях прийматиме місцева влада

Якщо не дотримуватися всіх протиепідемічних вимог, то ймовірний сценарій повернення до більш жорсткого карантину. На цьому наголосив заступник Міністра охорони здоров‘я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, представляючи аналіз поточної ситуації із COVID-19 в Україні та моделювання сценаріїв поширення захворювання.

Уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Однак, на переконання Віктора Ляшка, з 22 червня відбувається не пом’якшення, а посилення карантинних обмежень там, де це необхідно. Згідно з урядовою постановою, значно посилюється роль головного санітарного лікаря області. За його поданням обласна комісія може розглядати питання про закриття окремих населених пунктів чи напрямів діяльності.

«Ми чітко бачимо, що після того, як Україна почала пом’якшувати карантин ( з 12 травня, 25 травня – ред.), перейшла на стратегію стримування, розпочалося зростання кількості випадків захворювань», – зазначив Віктор Ляшко.

А саме карантинні заходи дають змогу стримати поширення хвороби та зберегти людські життя. За словами Віктора Ляшка, якби в березні не впровадили карантин, то до кінця року «по найбільш песимістичному сценарію мали б 145 тисяч померлих на території України». До того ж під час піку захворювання відбувається колапс всієї системи охорони здоров’я, «швидка не приїжджає на інсульти, інфаркти», тож в десятки разів збільшується смертність від хвороб, від яких зазвичай рятують.

«Введення карантину у нас було оправданим і правильним рішенням, зокрема, ще до того, поки не розпочалися спалахи і значне зростання коронавірусної хвороби», - наголосив Віктор Ляшко.

Всесвітня організація охорони здоров’я нещодавно провела дослідження, згідно з яким у всіх країнах світу в середньому виявляється 30 відсотків випадків коронавірусної хвороби. Всі інші проходять безсимптомно або люди не звертаються за медичною допомогою. Україна теж не виняток. Згідно з дослідженнями, в середньому в Україні можливо потенційно хворіє 132 тисячі людей. Але ці дані не є підтвердженими, це модельна ситуація. Надалі вибірково буде проводитися дослідження, яке виявлятиме наявність імунітету серед людей, особливо в населених пунктах, де були спалахи. Під час дослідження прорахували аж 81 сценарій, за яким може розвиватися коронавірусна хвороба в Україні, наразі в основному аналізуються три, як враховують сезонність.

«На сьогодні ми не можемо сказати, що сезонність нульова, або між помірною і нульовою. Ми рухаємося по помірному сценарію, тобто ми виходимо на 4 тис. померлих до кінця року», - зазначив Головний державний санітарний лікар. При цьому він наголосив, що «ця сезонність на даний момент не є кінцевим досконалим фактором, оскільки після пом’якшенням карантинних заходів чомусь всі відчули, що карантин відмінили». Відповідно, кількість виявлених захворювань почала зростати.

«Якщо ми спільними зусиллями виконаємо все, що прописано в рекомендаціях МОЗ, зокрема бізнес виконає всі протиепідемічні норми, люди стануть носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і мити руки, у нас є шанс. Тому свідомо знімаючи маску в громадському транспорті, подумайте про ці цифри». – закликав Віктор Ляшко.

Він вкотре наголосив на обов’язковості носіння масок в громадських будівлях і транспорті, обмеженні перебування людей в громадських будівлях, забороні перевезення пасажирів понад визначенні місця тощо.

«Ці вимоги не може виконувати одна людина, треба, щоб їх виконувало все суспільство і бізнес», - наголосив Головний державний санітарний лікар.

Источник: kmu.gov.ua

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