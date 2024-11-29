Влада Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Польщі пообіцяла Україні збільшити постачання боєприпасів у «найближчі місяці»

Про це йдеться у спільній заяві глав урядів цих країн.

Водночас, продовжують надходити нова інформація, яка вкладається у ті тренди, які почали домінувати з приходом Трампа. Зокрема, агенція CNN щойно повідомила, що на розгляді Майка Волца знаходяться одразу кілька пропозицій, пов'язаних із врегулюванням "військового конфлікту" в Україні, Йдеться, зокрема, про припинення вогню під час переговорів.

«Хоч деталі стратегії ще опрацьовуються, команда Трампа, швидше за все, наполягатиме на припиненні вогню на ранньому етапі, щоб заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори», — йдеться у статті з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Нагадаю, 24 листопада Майк Уолц заявляв, що офіс Трампа займеться врегулюванням "конфлікту" в Україні одразу після інавгурації політика. За словами Уолца, насамперед Вашингтон обговорюватиме, як посадити сторони за стіл переговорів та якими будуть параметри угоди.

▶ ️Щоб я ще хотів зазначити з цього приводу і на найближчий час закрити для себе цю тему.

Не думаю, що хтось заставить українців сісти за стіл переговорів з москвою. Вважаю, що інтереси Києва повинні представляти наші основні партнери - американці та британці. Тим більше, що Трамп настільки марнославна людина, що спить і бачить, як зробити себе найвидатнішим миротворцем сучасності.

У коментарях мені пишуть: "Якщо не буде ніяких дієвих гарантій безпеки, що зостанеться від України на момент заморозки? Це буде тільки коротка пауза до остаточного знищення країни."

▶ ️Відповідаю: якщо не буде заморозки, знищення України настане набагато раніше. А от як використати цю паузу, щоб закріпити свої військові та політичні позиції, залежить від нас і наших партнерів. Свого часу Порошенко її використав дуже продуктивно, в результаті чого в Україні були відновлені ЗСУ. А без цієї паузи ворог вже точно був би у Києві. І наше щастя, що путін вирішив тоді зупинитись, а не добивати нас ще у 14-му.

В умовах, коли нас не беруть до НАТО (з приходом Трампа, позицією Орбана, Ердогана, Фіцо та Шольца ця надія зникла, як мінімум, на 5 років), ми можемо дати собі раду тільки максимальним насиченням своїх ЗСУ дальнобійними ракетами 500+, інженерними спорудами, авіацією та мільйонами (без перебільшення) безпілотників. Про відновлення ядерної зброї забудьте - це не вихід.

Плюс укладенням двосторонніх угод про військову допомогу (без залучення іноземних військ) з основними нашими партнерами. Інших стовідсоткових гарантій Україні ніхто не дасть. А от у перспективі вступ до НАТО залишиться єдиним та безальтернативним варіантом виживання України.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20931

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