Влада провінції Альберта в жовтні проведе необов'язковий референдум щодо виходу зі складу Канади — BBC

Про це повідомила глава регіонального уряду Даніель Сміт. Цей крок має переважно символічний характер, але може стати серйозним викликом для прем'єр-міністра Канади Марка Карні, кабінет якого тримається на крихітній більшості в парламенті.

За словами Сміт, референдум не призведе до відокремлення Альберти, однак дасть можливість жителям провінції висловити свою думку. У разі голосування «за» уряд провінції в майбутньому зможе розпочати конституційну процедуру для проведення обов'язкового плебісциту.

Досі в історії Канади лише один регіон — Квебек — проводив референдуми про незалежність.

Джерело: https://t.me/znua_live/250256

