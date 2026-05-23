Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 57

Влада провінції Альберта в жовтні проведе необов'язковий референдум щодо виходу зі складу Канади — BBC

Влада провінції Альберта в жовтні проведе необовязковий референдум щодо виходу зі складу Канади — BBC

Про це повідомила глава регіонального уряду Даніель Сміт. Цей крок має переважно символічний характер, але може стати серйозним викликом для прем'єр-міністра Канади Марка Карні, кабінет якого тримається на крихітній більшості в парламенті.

За словами Сміт, референдум не призведе до відокремлення Альберти, однак дасть можливість жителям провінції висловити свою думку. У разі голосування «за» уряд провінції в майбутньому зможе розпочати конституційну процедуру для проведення обов'язкового плебісциту.

Досі в історії Канади лише один регіон — Квебек — проводив референдуми про незалежність.

Джерело: https://t.me/znua_live/250256

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ринок праці: 45% українців не змінювали роботу, а третина взагалі не працює
19.05.2026 07:52    145
Погляди українців на майбутнє війни
19.05.2026 06:17    159
"Дорогие москвичи" хотят продолжения! И оно точно будет
18.05.2026 06:09    199
В 2026 году автомобильный рынок Северной Америки перестал быть единым целым
13.05.2026 08:20    151
Канадські аналітичні центри зафіксували системну операцію впливу рф, спрямовану на розпалювання сепаратизму в канадській провінції Альберта
11.05.2026 08:54    163
Оборонний банк Заходу: Канада прагне стати фінансовим хабом переозброєння НАТО
09.05.2026 10:22    145
Уперше від початку широкомасштабної війни опитані українці назвали корупцію більшою проблемою, ніж війна
07.05.2026 06:23    166
Зеленський. Рейтинги. КМІС (ІНФОГРАФІКА)
06.05.2026 09:29    166
Прем'єр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить додаткові $200 млн на програму PURL
05.05.2026 06:35    111
Опрос: 76% немцев недовольны работой правительства Мерца
04.05.2026 08:58    141
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 