Влада рф намагається приховати вплив західних санкцій - WSJ

Протягом останніх днів уряд рф припинив публікацію даних про державний борг, торгівельну статистику та нафтовидобуток, аби приховати вплив західних санкцій.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

Зазначається, що Банк росії обмежив обсяг фінансової звітності, яку місцеві банки мусять регулярно публікувати, поки законодавці працюють над законопроєктом, що забороняє кредиторам обмінюватися даними з іноземними державами.

Потенційна тенденція до засекречення інформації є частиною зусиль, що їх влада рф застосовує для захисту економіки та вітчизняних компаній від подальших санкцій Заходу у зв'язку з військовим вторгненням в Україну.

Зокрема, минулого тижня структура Міненерго рф, яка публікує щомісячну статистику видобутку та експорту нафти, повідомила, що «обмежує поширення інформації, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників». Міністерство припинило надавати дані про динаміку видобутку нафти помісячно, а також постачання палива з російських НПЗ та ГРЗ на внутрішній ринок та на експорт.

Обмеження даних означає, що Вашингтон і Брюссель матимуть менше розуміння, як санкції впливають на російську економіку, що ускладнить пошук нових цілей для подальших обмежувальних заходів, пише видання.

«Вони намагаються приховати економічну картину… У нас є заборони на російські ЗМІ, і тепер те саме стосується доступу до статистики. Залізна завіса опускається з обох боків», – вважає заступник головного економіста Інституту міжнародних фінансів (IIF) Еліна Рибакова.

Припинення публікації даних «може впливати на розробку санкцій, особливо фінансових санкцій за відсутності важливої інформації», вважає працівниця Фінського інституту міжнародних відносин (FIIA) Марія Шагіна.

Однак, як зауважує видання, не всі дані засекречуються. Приміром, російський уряд продовжує публікувати такі основні показники, як інфляція, ВВП та низку інших даних. Але обсяг публікацій скоротився.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що у шостому пакеті санкцій Європейського Союзу щодо росії планується нафтове ембарго.

Раніше Єрмак зазначав те, що у Євросоюзі націлені на поетапне обмеження закупівель нафти рф, а Україна намагається зробити їх найбільш жорсткими.

Керівництво ЄС працює над можливістю запровадження ембарго на російські нафтопродукти, що стане одним із найпотужніших ударів для економіки рф, яка вже істотно постраждала від санкцій через розв’язану кремлем війну в Україні.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Источник: ukrinform.ua

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