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Влада скоординовує зусилля для розвитку пенсійних накопичень

Влада скоординовує зусилля для розвитку пенсійних накопичень

03 серпня відбудеться відкриття роботи міжсекторального консультативно-дорадчого органу Уряду з розвитку пенсійних накопичень в Україні – робочої групи з питань запровадження загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення, створення якої було ініційовано Мінсоцполітки.

Пенсійні накопичення - це не питання лише соціальної політики, або лише фінансового сектору, або лише зміни законодавства. Вони підвищують добробут людей в поважному віці, захищають від бідності, слугують довгостроковими внутрішніми інвестиціями для розвитку економіки та створення нових робочих місць, допомагають розвиватись ринкам капіталів та в комплексі з іншими заходами допомагають в детінізації праці.

Саме тому для ефективного, послідовного та стійкого розвитку цієї системи потрібна тісна співпраця різних гілок та органів влади, фахівців з різних міністерств, а також партнерство держави та приватного сектору. Це і є завданням створеної Урядом робочої групи: разом запропонувати працюючі ефективні рішення, в центрі яких – права людини та користь для людини.

Источник: msp.gov.ua

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