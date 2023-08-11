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Влада США підтримує дії ECOWAS щодо ситуації в Нігері

Влада США підтримує дії ECOWAS щодо ситуації в Нігері

Франція підтримує рішення саміту ECOWAS щодо відновлення порядку за допомогою проведення військової операції в Нігері — Міністерство закордонних справ Франції.

"Франція заявляє про свою повну підтримку всіх рішень, ухвалених на позачерговому саміті глав держав і урядів ЕКОВАС 10 серпня 2023 року, в якому зазначається, що лідери країн спільноти підтвердили намір відновити конституційний і демократичний порядок у Нігері та будуть домагатися негайного звільнення президента Базуму та членів його родини", — йдеться у повідомленні.

З аналогічною заявою виступили і Сполучені Штати.

"Влада США підтримує дії ECOWAS щодо ситуації в Нігері", — поінформував Держсекретар Ентоні Блінкен.

Джерело: https://t.me/znua_live/106808

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