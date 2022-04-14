Влада знала про підготовку російського вторгнення, тільки чекали 22 лютого, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що українська влада знала про підготовку повномасштабної війни росії проти України, але очікували на початок вторгнення російських військ 22 лютого, а не 24 лютого. Про це повідомив Данілов в інтерв’ю для «ВВС Україна», пише «Українська Правда».

Пряма мова Данілова: «Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз.

Єдине, чого ми не очікували, – це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося.

І звинувачувати нас, що ми не готувалися, – абсолютно некоректно. Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: «Друзі, 22 лютого починається війна”. Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися.

Я можу сказати, коли 24 лютого о 5 ранку, – хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків – то коли десь з п’ятої до пів на шосту зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти.

І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, в який спосіб все це відбувається».

Агентство Телевидения Новости