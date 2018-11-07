Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 173

Владельцы авто на евроблях заблокировали центр Киева (фото, видео)

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации ("евробляхеры"), как и обещали, перекрыли с утра 7 ноября центр Киева.

Владельцы авто на евроблях заблокировали центр Киева (фото, видео)

Об этом сообщают участники сообщества Киев Оперативный на странице в Facebook.

Владельцы авто на евроблях заблокировали центр Киева (фото, видео)

"Внимание! В связи с акциями протеста движение в правительственном квартале" частично ограничено! На собственном авто лучше вообще не ехать", - говорится в сообщении.

В свою очередь в столичной полиции сообщили, что в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева усилили охрану порядка.  Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии.

Владельцы авто на евроблях заблокировали центр Киева (фото, видео)

"Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, станциях метрополитена и остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", - говорится в сообщении.

Владельцы авто на евроблях заблокировали центр Киева (фото, видео)

Кроме того, правоохранители призывают владельцев "евроблях" не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Автомобилисты требуют принять законопроекты, снижающие акциз на растаможку автомобилей, а также увольнения главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Стали известны новые правила растаможки "евроблях" и скидки
Сегодня 12:31    53
Как выглядит первый в мире автомобиль 1769 года (ФОТО, ВИДЕО)
06.11.2018 09:05    272
Експерти назвали різницю між зимовим і літнім бензином
06.11.2018 06:55    137
В Харьковском районе мужчина угнал и разбил автомобиль знакомого
05.11.2018 16:29    170
В Киеве обнаружили склад угнанных элитных авто
01.11.2018 14:54    223
В Украине могут исчезнуть "еврономера": Рада приготовила окончательное решение
01.11.2018 11:13    465
Названы самые надежные марки авто: ТОП-10
01.11.2018 09:22    408
Под Харьковом горела фура
01.11.2018 08:57    159
Зачем нужна и как устроена система ночного видения
31.10.2018 18:45    211
Водитель хотел съесть пластиковые права и покусал полицейского (фото, видео)
30.10.2018 11:37    275
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 