Владельцы авто на евроблях заблокировали центр Киева (фото, видео)

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации ("евробляхеры"), как и обещали, перекрыли с утра 7 ноября центр Киева.

Об этом сообщают участники сообщества Киев Оперативный на странице в Facebook.

"Внимание! В связи с акциями протеста движение в правительственном квартале" частично ограничено! На собственном авто лучше вообще не ехать", - говорится в сообщении.

В свою очередь в столичной полиции сообщили, что в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева усилили охрану порядка. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии.

"Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, станциях метрополитена и остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители призывают владельцев "евроблях" не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Автомобилисты требуют принять законопроекты, снижающие акциз на растаможку автомобилей, а также увольнения главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

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