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Владимир Зеленский назначил главу Луганской ОГА

Владимир Зеленский назначил главу Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, подписав соответствующий указ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе №493/2019.

Напомним, что вчера, 6 июля, президент представил новых глав облгосадминистраций в Закарпатской и Львовской областях.

 

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