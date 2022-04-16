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Владимир Зеленский провел встречу с украинскими журналистами

Владимир Зеленский провел встречу с украинскими журналистами

Основные заявления:

● Россия пытается захватить больше территорий, чтобы усилить позицию на переговорах.

● Онлайн встречи с руководством России недостаточно, чтобы решить все вопросы.

● Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах.

● Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов: Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией.

● Готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Источник: https://t.me/truexanewsua/41691

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