Владимир Зеленский провел встречу с украинскими журналистами
Основные заявления:
● Россия пытается захватить больше территорий, чтобы усилить позицию на переговорах.
● Онлайн встречи с руководством России недостаточно, чтобы решить все вопросы.
● Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах.
● Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов: Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией.
● Готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.
Источник: https://t.me/truexanewsua/41691