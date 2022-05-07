Владимир Зеленский выступил на онлайн-форуме Chatham House

Владимир Зеленский выступил на онлайн-форуме, организованном британским аналитическим центром в области международных отношений Chatham House.

"Під час конференції аналітичних центрів Великої Британії на базі Chatham House окреслив виклики, які принесло російське вторгнення в Україну. Принесло не тільки нашій державі, а й усім на нашому континенті, усім у світі.

Перший – це надзвичайна жорстокість російських військ і надзвичайна зневага російської держави до всіх міжнародних конвенцій, до всієї системи міжнародного права, до прав людини, до непорушності кордонів і цілісності держав у Європі.

Другий виклик – це, власне, ядерний шантаж. Уперше за багато десятиліть.

Третій виклик – світ перебуває за кілька кроків від політичного хаосу в десятках держав, який може стати наслідком продовольчої та інфляційної криз.

Маємо спільно знайти вичерпні відповіді на всі загрози, створені Росією."

Основное из выступления:

О дипломатии. Зеленский заявил, что не все дипломатические мосты с россией разрушены, но рф должна сначала вернуться на территорию, которой владела до 24 февраля, если мирные переговоры увенчаются успехом. Пока же украинский президент не видит в россии стремления к миру.

О «красных линиях». Сказал, что не может допустить сокращения населения своей страны на 11 млн за счет потери земель и выехавших граждан: «Я был избран президентом Украины, а не мини-Украины».

О Мариуполе. Еще раз предупредил россиян, что в случае ликвидации мирных жителей или украинских военнослужащих на «Азовстали» никаких мирных переговоров с РФ быть не может в будущем.

О ядерном оружии. По словам Зеленского, Россия считает, что не будет нести ответственность за предполагаемые военные преступления, совершенные в Украине из-за угрозы применения ядерного оружия. Более того, даже высчитывает, сколько ей потребуется времени, чтобы ядерные ракеты поразили европейские столицы.

О санкциях. Зеленский призвал ЕС действовать сообща в отношении энергетических санкций и, не конкретизируя, обвинил некоторые страны в опасной игре.

О Берлине. Во время выступления Зеленский позвал канцлера Германии Шольца в Киев. По данным Bild, во время телефонного разговора с президентом ФРГ Штайнмайером Зеленский пригласил и его, и все федеральное правительство (а значит и Шольца) в Украину.

Источник: https://t.me/u_now/47422

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