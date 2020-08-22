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Власне життя та безпека оточуючих: в СБУ закликали громадян пильними на передодні свят

Власне життя та безпека оточуючих: в СБУ закликали громадян пильними на передодні свят

Служба Безпеки України просить громадян бути пильними напередодні святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України

Про це повідомляє прес-служба Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області на свої сторінці у Facebook.

«СБ України закликає мешканців та гостей області дотримуватися заходів безпеки під час перебування в публічних місцях у святкові та вихідні дні, інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі речі або транспортні засоби», — говориться у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу слід звертати на осіб, поведінка яких викликає підозру. Вони можуть проявляти підвищену зацікавленість до об’єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей, підприємств, військових об’єктів, будівель органів влади та управління.

Також в СБУ нагадують, що у зв’язку із розташуванням на території області значної кількості військових частин, особливу увагу слід приділяти зацікавленості підозрілих осіб до таких об’єктів.

«У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів чи інформації про наміри здійснення терористичної та сепаратистської діяльності просимо повідомляти Управління СБУ у Дніпропетровській області за номером цілодобової «гарячої лінії» (056) 744-85-19 або на електронну поштову скриньку: usbu_dnp@ssu.gov.ua. Конфіденційність гарантована», — закликають у відомстві.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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