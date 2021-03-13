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Власти Китая планируют наложить крупнейший в истории штраф на Alibaba после конфликта с владельцем

Власти Китая планируют наложить крупнейший в истории штраф на Alibaba после конфликта с владельцем

Антимонопольные органы Китая планируют наложить рекордный штраф на интернет-ретейлера Alibaba, у основателя которой, 56-летнего миллиардера Джека Ма, возник конфликт с властями КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова источников.

Размер штрафа пока неизвестен, но, по словам собеседников издания, знакомых с этим вопросом, он может быть выше штрафа, назначенного производителю процессоров Qualcomm. В 2015 году эту компанию оштрафовали на 975 миллионов долларов, что стало крупнейшим корпоративным штрафом в истории Китая.

Власти Китая, как подчеркивает WSJ, не намерены «уничтожать» Alibaba, которая популярна у местных жителей и глобальных инвесторов, но для этого корпорации придется разорвать связи со своим основателем и начать более тесно сотрудничать с Коммунистической партией КНР.

По данным издания, антимонопольные органы также могут потребовать от Alibaba отказаться от практики, запрещающей продавцам, работающих с интернет-ретейлером, торговать на других площадках. Также власти могут потребовать от корпорации отказаться от части активов, не связанных с ее основным бизнесом.

Напомним, в октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма заявил на конференции в Шанхае, что международные нормы финансового регулирования устарели, и обвинил китайские банки в том, что они придерживаются «менталитета ломбарда». После этого китайские финансовые регуляторы вызвали Ма на беседу. В ноябре бизнесмен в последний момент отложил выход на биржу своей финтех-компании Ant Group, чье IPO могло стать крупнейшим в истории.

После выступления в Шанхае Джек Ма перестал появляться на публике. Предполагалось, что он уехал из Китая или был задержан, но его друзья утверждали, что бизнесмен остается в КНР. В январе 2021 года он впервые за три месяца появился на публике.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Китай

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