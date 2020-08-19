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Власти призвали харьковчан не собирать толпы гостей на свадьбах и днях рождения

Власти призвали харьковчан не собирать толпы гостей на свадьбах и днях рождения

Заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух призвал жителей Харьковской области не забывать об угрозе, которую несет здоровью COVID-19.

"Мы просим людей с пониманием относиться к карантину. Надо понимать, что эта эпидемия на самом деле существует, - ведь многие уже не верят в это. От нее на самом деле умирают люди, и в этом можно убедиться в наших больницах. Течение этой болезни тяжелое. И единственный способ уберечь свое здоровье, свою жизнь - это соблюдение карантинных мероприятий, масочного режима, дистанции", - сказал Тарас Пастух.

Он также отметил, что в области есть случаи массовых заболеваний людей после празднований.

"Болезнь выявляли у двух, трех, пяти, шести человек после празднований - дней рождений, свадеб и тому подобное. Поэтому призываем также ограничить эти мероприятия", - добавил заместитель председателя ХОГА.

Источник: sq.com.ua

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