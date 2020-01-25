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Власти пытаются законодательно закрепить блокировки сайтов

Власти пытаются законодательно закрепить блокировки сайтов

Крупнейшая в стране профильная организация, объединяющая операторов и провайдеров телекоммуникаций, – Интернет Ассоциация Украины – направила замечания к принятому в первом чтении законопроекту «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Документом, помимо прочего, предлагается блокирование интернет-контента операторами / провайдерами телекоммуникаций на доступе без решения суда.

Об этом пишет InternetUA со ссылкой на письмо ИнАУ руководителям профильных парламентских комитетов.

Авторы законопроекта предлагают среди прочего блокировку интернет-контента операторами / провайдерами телекоммуникаций на доступе и считают, что решение суда для блокировки контента не требуется, – все решения по блокированию будет принимать специальный Уполномоченный орган, который должен создать Кабмин. Авторы даже предусмотрели соответствующие изменения в Закон «О телекоммуникациях».

У провайдеров другое мнение на этот счет. В письме отмечается, что технически ограничения доступа к информации в Интернете возможно только владельцем веб-сайта, или регистрантом соответствующего доменного имени, по которому осуществляется доступ к сайту, или поставщиком услуг хостинга, где размещен контент.

– Корректная блокировка интернет-контента оператором или провайдером доступа технически невозможна, о чем свидетельствует также отрицательный отечественный опыт попыток внедрения блокировки на доступе с 2017 года. В случае иностранной юрисдикции владельца сайта или дата-центра, блокировка (удаление) интернет контента должно осуществляться с применением международных правовых механизмов, – считают в ИнАУ.

Власти пытаются законодательно закрепить блокировки сайтов

Также ИнАУ считает, что ограничение доступа к контенту должно происходить исключительно по решению суда.

Источник: internetua.com

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