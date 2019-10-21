Власти РФ нашли необычный источник роста доходов населения

Базисом незначительного роста реальных доходов рядовых россиян стала так называемая «серая зарплата». Такой вывод делает кремлевский Росстат, констатируя тем самым повышающуюся зависимость российской экономики от ее теневого сегмента.

Как информирует finanz.ru, Росстат сообщил, что за III квартал 2019 г. реальные располагаемые доходы россиян, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь — сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

«Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть во многом «серой заработной платы») стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Росстата, иные доходы от трудовой деятельности, включая «серую заработную плату» (доля в структуре доходов составляет 14,1%), выросли на 7,3% по сравнению с III кварталом 2018 г. Ведомство отмечает, что прочие денежные доходы россиян в третьем квартале 2018 года упали на 7,7%.

Источник: sprotyv.info

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