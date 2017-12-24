Властитель слабый и лукавый (Часть 1)

Манилов

Старая перечница Путин, даже в своем преклонном возрасте, не перестает фонтанировать яркими, хоть и бесплодными идеями. Во времена, когда он мог радовать остатками эрекции на гимнасток и более вычурных персонажей, его фантазии имели более конкретный вид, и количество их было куда более впечатляющее, но и в роли лысого, аки колено, дедугана, Володя еще способен встать на четыре точки футуризма.

В этой связи, сам собою возникает образ Манилова, выведенного гениальным Николаем «;) — авт.» Васильевичем Гоголем, в бессмертной поэме (как ее назвал сам автор) «Мертвые души». Этот бестолковый персонаж без устали фонтанировал идеями, не имеющими никакой связи с реальностью. Понятно, что ни одна из них не пригодилась ни в теории, ни в практике. Но нам интересно то, что указанный персонаж выписан с императора Александра 1. Саша был тот еще выдумщик и балбес, но при этом все время своего правления, не вынимал страну из бестолковых войн, принесших ей только позор и жертвы. Почти все эти войны были направлены против Наполеона, и все они были позорно проиграны.

Говорят, что охоту стоять во главе собственного войска, Саша потерял во время разгрома в битве при Аустерлице. После того, как его армия была разгромлена, его лошадка понесла прочь и он чуть не оказался в плену неприятеля. Что характерно, легенда утверждает, что животное испугалось близкого взрыва и понесла седока в неизвестном направлении. Но простая логика подсказывает, что всю битву лошадка как-то не пугалась ни криков, ни взрывов, а когда дело пошло к фиаско, вдруг обратила внимание на взрыв и очень этим расстроилась.

В итоге, императора нашли черт знает где, сидящим под деревом и горько рыдающим. О цвете его белых панталонов история умалчивает, но есть большая доля вероятности, что с белоснежного, он изменился на печальный и унылый. В таком случае, Фаина Раневская говорила: «Грустной попой весело не пукнешь». В общем, после этого, властелин уже не выходил на поле боя самостоятельно, а под всем каскадом русско-французских войн была подведена черта и объявлено, что Александр и его армия – победили Наполеона. За неимением лучшего варианта, точкой этой победы было названо Бородинское сражение, где более многочисленная русская армия была привычно разгромлена и разбежалась по окрестным лесам, бросив на разграбление черни Москву. Там даже как-то не принято вспоминать, что действительный разгром войск Наполеона случился двумя годами позже, в другом месте и без участия войск Александра. Победа над Наполеоном так и осталась для Александра несбывшейся фантазией.

Не удивительно, что еще один современник Александра – его тезка Александр Пушкин, описал императора несколькими смачными и точными словами: «Властитель слабый и лукавый». Читая строки, написанные этими людьми, и примеряя их на то, что сейчас принято называть президентом РФ Путиным, возникает стойкое ощущение дежавю. Такое впечатление, что они нечаянно описали не Александра, а Владимира и не Романова, а Путина. Но такое – часто случается в истории. Из ее глубин кто-то укоризненно качает головой, как бы предупреждая: «все уже было и все закончилось, не повторяйте этого».

Но грабли – магический предмет, и наступать на них в сотый раз – традиция.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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