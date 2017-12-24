Властитель слабый и лукавый (Часть 2)

Кроме различных прожектов прикладного характера, Путина посещали идеи размаха континентального и даже глобального. Например, ему виделось, как сквозь Сибирь, и прямо до Берлина, несутся скоростные поезда, как пассажирские, так и грузовые. В первую очередь – грузовые. Идея превратить РФ в некое транспортное плечо «Восток-Запад», очень долго не отпускала больного.

В самом деле, эти веретеницы танкеров и сухогрузов, снующие через Сингапур и Суэцкий канал, становятся ненужными, ибо через транспортную систему РФ, грузы должны были проходить вдвое быстрее и дешевле. Кстати, речь шла не только о железных, но и о шоссейных дорогах. Автобаны должны были связать запад РФ с крайними восточными точками – Владивостоком и Анадырем. Кто-то еще говорил, что запросто можно бросить мост или тоннель к Аляске.

Но с течением времени, эта идея несколько трансформировалась. Уже о магистралях для железнодорожного и автомобильного транспорта речи не было, ибо сам Путин проехался несколько километров по сибирским дорогам в творении отечественного «АвтоТаза» — «Калине» и понял, что несколько погорячился. Хорошо бы положить нормальную дорогу хотя бы в центре и хотя бы между областными центрами. Но такой масштаб уже был не интересен. А потому, на автомобильные дороги плюнули слюной, как делали эту до эпохи исторического материализма, железные же дороги восточной Сибири ограничились Транссибом, построенным еще при царе и БАМом, построенным зэками при совке.

Тем не менее, транспортная инфраструктура все еще возбуждала стареющего мечтателя, но приняла более прикладной характер. Он решил, что возить в Европу китайские носки и трусы – пошло. Пускай оно болтается в контейнерах, которые таскают балкеры, а транспортная идея должна привязаться к нефти и газу. То есть, речь уже пошла о трубопроводном транспорте, который вштырил деда настолько мощно, что и до сих пор его не попускает. Скачок цен на углеводороды дал необыкновенную эйфорию, так что старик не получал эндорфинов еще никогда в жизни. Теперь он врос в эту идею, хотя и цены уже рухнули, а по ближнесрочным прогнозам, грядет еще одно двукратное обрушение цен, которое уже просчитывает российский же Минфин. Его еще несет на тему Южных и Северных потоков, Силы Сибири и прочем, но он уже сам понимает, что расклад не тот.

Тем не менее, отрабатывать назад не очень удобно, ибо совсем недавно он тем же ртом, что говорил о скоростных железных дорогах от Парижа до Токио, рассказывал о могучей энергетической державе, а сквозь это определение, все более явственно проступало слово «империя». Всего пять-шесть назад, российская пресса, электронная, телевизионная и твердая, были переполнены описанием различных аспектов будущей жизни нефтяной империи. Дело доходило до сценок, в которых очереди жаждущих невти и газку, будут с ночи занимать очереди в Кремль, где Путин будет их небрежно принимать, и кому-то позволять купить нефти, а кому-то – нет. На территории Кремля даже снесли ряд зданий, дабы там устроить комплекс для этих приемов. Там даже предусматривались отдельные помещения для суицидов, по разным традициям. В самом деле, отказ Кремля поставлять газ или нефть, по мнению Путина, вполне мог привести к желанию наложить на себя, гонцов из различных стран.

В СИЗО есть старинная традиция, когда молодой первоходок, определяется со своим путем и дело доходит до бандитской клички или «погоняла». Тогда, среди ночи, такого оболтуса выставляют к окну и тот орет во всю глотку что-то типа: «Тюрьма-тюрьма, дай мне кликуху, но не лоховскую, а воровскую!» На этот призыв откликаются арестанты из других камер и первое, что четко расслышат в камере оболтуса, сатновится его кличкой.

Поскольку РФ уже окончательно оформилась как бандитско-воровское государство, где его паханат давно подтерся конституцией, законами и перешел на понятия, то и замашки там соответствующие. Говорят, в одну из безлунных ночей, Путин орал в окно своего кремлевского кабинета: «Хочу быть владычицей морскою, и чтобы Золотая Рыбка была у меня на посылках».

Однако фраза это каноническая, то кричать ее надо было в точности, а раз уже текст предполагал женский род обращения, то Путин одолжил у Алины юбку, колготки и прочие нужные аксессуары. Причем, был он тогда без голого торса и лошади. В общем, еще слишком многие помнят эти фокусы в исполнении Путина. Хоть сейчас уже никто не решается вслух произнести эти два слова: «энергетическая сверхдержава», но многие очень громко думают и при этом – ехидно лыбятся.

(окончание следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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