Вмешательство в выборы США: сенаторы призвали к новым санкциям против РФ

Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио обратились в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты с письмом, которым предлагают дополнить проект оборонного бюджета положением о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с вмешательством в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

В письме они «настоятельно призывают» включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, «формулировки, призванные предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных субъектов по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьезные последствия».

В частности, сенаторы настаивают на включении в документ положений закона о сдерживании, запрещающих американским компаниям вести дела с новым российским суверенным долгом в течение 90 дней после вступления в силу.

По их мнению, директор Национальной разведки должен отчитываться перед Конгрессом о вмешательстве России через 30 дней после каждых федеральных выборов в США.

В письме говорится, что хотя закон о сдерживании и работает «в правильном направлении», по данным разведки и оценкам экономистов, влияние санкций на суверенный долг России будет «ограниченным», учитывая его низкий уровень, прогнозируемый сбалансированный бюджет и значительные валютные резервы РФ.

В связи с этим сенаторы предлагают ввести в проект оборонного бюджета положения, которые в случае российского вмешательства в выборы позволят вводить дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики, «олигархов и политических деятелей, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы».

«Усилия России, направленные на манипуляцию народом Америки и подрыв демократических процессов на выборах 2016 года, неоспоримы. Поскольку мы идем к выборам 2020 года, Конгресс должен сделать все от него зависящее, чтобы сдержать атаки Кремля или тех, кто хочет последовать его примеру», — говорится в послании Холлена и Рубио.

Они подчеркнули: «Мы должны заранее дать понять, что попытки вмешательства в наши выборы быстро столкнутся с жесткими санкциями. Таким образом мы можем предотвратить злонамеренные действия враждебных иностранных держав, но мы должны действовать уже сейчас».

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы 2016 года, заявляет, что это вмешательство не было одноразовым.

Также ранее члены комитета Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против России за инцидент в британском Солсбери, где российские агенты попвтылись отравить семью Скрипалей применив нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Источник: sprotyv.info

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