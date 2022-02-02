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Вместо борщей — «теплый» прием: харьковчанки учатся обращаться с оружием

Вместо борщей — «теплый» прием: харьковчанки учатся обращаться с оружием

В Харькове местные жительницы учатся держать оружие, чтобы в случае российской агрессии стать вместе с мужчинами и защищать родной город.

Видео тренировок харьковчанок запечатлело немецкое издание Deutsche Welle.

Женщины под наблюдением инструктора учатся правильно держать автомат и стрелять из него из разных положений.

«Если власть даст нам оружие, мы его возьмем и будем защищать родной город», — говорит участница военной подготовки Светлана Путилина.

«Этот город надо сохранить, потому что аппетиты у «запоребрика» очень велики, по кусочку, этого не должно быть. Для чего я и учусь работать с оружием, чтобы понимать, что делать, а не в панике поднять руки и упасть ниц», — считает волонтер Виктория Балесина.

Параллельно харьковские женщины-волонтеры плетут маскировочные сетки.

Источник: ТСН.ua

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