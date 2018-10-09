91-летний ученый вынужден продавать свои детские книги в переходе метро

В Харькове в подземном переходе на метро Университет стоял 91-летний дедушка с палочкой - Литовка Михаил Иванович.

Об этом сообщается в социальной сети на странице @mamy_kh.

Добрый, талантливый, умный человек и несмотря на свой более чем преклонный возраст, в здравом уме и трезвой памяти. И продает свои собственные сказки, которые сам же сочиняет и издает. А теперь вынужден стоять часами на холоде и чтобы не просить милостыню, продает свои детские сказки.

Человек, который первый в мире решил вопрос очистки стальной и чугунной стружки в автоматическом состоянии и в экологическом виде, который имеет и другие изобретения, который много лет пишет добрые сказки для детей - нищий! Вы предоставляете?! Сколько бы он имел за своё изобретение , если бы жил в другой стране?!

"У меня нет слов, чтобы выразить всю ту боль, которая в его глазах и моем сердце! Кроме меня к нему просто подходили и давали пару гривен проходящие мимо люди. Когда узнавали кто он и сколько ему лет, все входили в состояние шока!", - пишет автор паблика.

Давайте ему поможем!

Нам всем должно быть немного не по себе, видя этого 91-летнего старика, который сумел сохранить ясный ум, прекрасную память и хорошее зрение! Да! Мы его попросили подписать свои книги и он даже не напрягая глаза, сделал надписи на книгах.

И это в 91 год и он без очков! Он достоин восхищения и помощи. Если каждый из нас купит у него хоть одну книжечку за 30 грн или даст ему

небольшую сумму, то никто из нас не обеднеет.

А этим мы сможем скрасить его последние дни существования здесь. Он сказал, что это его прощальные сказки. Больше он писать не может. Нет сил и энергии. Каждый его день может быть последним.

"Я понимаю, что таких пожилых и несчастных людей в нашем городе и нашей стране очень много", - добавила девушка.

Их счастье, что они не доживают до столь преклонного возраста. Поэтому, если каждый из нас , подойдёт вечером на м. Университет и даст пару гривен этому человеку, мы все вместе сделаем доброе дело!

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