ВНО ради сертификата: репетиторы отнимают баллы у абитуриентов

Руководство Центра оценки качества образования заявило, что преподаватели ради свежих сертификатов сдают тесты, которые предназначены для абитуриентов, тем самым усложняя им поступление в вузы.

Как сообщил директор Харьковского регионального Центра оценки качества образования Александр Сидоренко, не только абитуриенты сдают ВНО, но и репетиторы, которым нужен сертификат для лишнего подтверждения их уровня знаний, чтобы заработать на подготовке к тестам.

По данным Харьковского регионального центра оценки качества образования, уже известно, что как минимум 10 работ при первичной обработке результатов экзамена написаны преподавателями на высший балл.

Для чего это делается и как влияет на поступление абитуриентов пояснил корреспонденту МГ “Объектив” директор ХРЦОКО Александр Сидоренко:

“Если мы говорим про то, как это влияет на поступление абитуриентов, то не сильно. Если преподаватель набирает 200 баллов, то практически никак. Если же он набирает меньше, то это снижает полностью общий балл для всех абитуриентов в Украине. И согласитесь, соревноваться ученику и учителю – некорректно“.

Сейчас предприимчивые репетиторы сдают ВНО по своей специальности, получают сертификат об успешной сдаче внешнего независимого оценивания и публикуют в своих резюме.

По закону любой желающий, имеющий полное среднее образование, может сдавать ВНО каждый год, с любым интервалом и бесплатно. Деньги на внешнее независимое оценивание выделяются из государственного бюджета. По словам Александра Сидоренко, многие репетиторы сдают экзамен уже 4-й год подряд.

“Расходуются бюджетные ресурсы. Кроме того, это морально давит и на учеников. Мы нашли сайт с онлайн подготовкой к ВНО в Полтавской области (а-ля репетиторы), где все эти 200-бальники предлагают свои услуги и указывают, что они сдали в этом году ВНО на 200!”, – добавляет Александр Сидоренко.

Редакция МГ “Объектив” искала в сети репетиторов, которые имеют сертификаты ВНО-2020. В открытом доступе на первой вкладке можно наткнуться на анкеты, где сказано: “имею сертификат ВНО за 2020 год..”.

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“Чому не можна використовувати оприлюднені матеріали і визначати свій рівень? Навіщо витрачати кошти платників податків щорічно? Ну і головне – учні мають знати, що деякі їх репетитори забирають у них бали”, – добавил Александр Сидоренко.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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