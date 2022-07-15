Государство
Перейти к списку новостей
15.07.2022 16:51
Просмотров: 284

Вночі окупанти знов вдарили по харківській школі: наслідки

Вночі окупанти знов вдарили по харківській школі: наслідки

Черговий влучний постріл високоточною зброєю – сьогодні вночі окупанти вдарили по харківській школі в Індустріальному районі. Влучили у подвір’я.

Тетяна Нестеренко, заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Пошкодило 2 кабінети на 2 та 1 поверхах, також постраждали кабінети на фасаді навчального закладу. Повибивало вікна, скло потріскалося, порозліталося.

В момент вибуху у школі знаходилася сторож – лунала повітряна тривога, тож жінка спустилася у підвал. Завуч каже – це вже не перша спроба знищити їхнiй невеличкий навчальний заклад. Школа розрахована на 220–250 учнів.

Тетяна Нестеренко, заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Кожного дня хвилюємося за свою школу. Засинаємо з думками, чи проснуся я і не почую повідомлення, що потрапило в мою школу. Оце вже другий раз. Перший з одного боку потрапило, а тепер з цього боку. Тому кожної ночі думаєш, щоб все вистояло, вижило.

Зараз дорожники упорядковують тротуари та проїжджу частину на сусідніх вулицях. Працюють будівельники, викладачі прибирають в кабінетах.

Тетяна Нестеренко, заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Залучені і вчителі, і батьки, і сусідній навчальний заклад прийшов нам на допомогу. Зараз будемо забивати вікна, лагодити дах наш.

Енергетики відновлюють електропостачання – пошкоджено повітряну лінію.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 