Вночі окупанти знов вдарили по харківській школі: наслідки

Черговий влучний постріл високоточною зброєю – сьогодні вночі окупанти вдарили по харківській школі в Індустріальному районі. Влучили у подвір’я.

Тетяна Нестеренко, заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Пошкодило 2 кабінети на 2 та 1 поверхах, також постраждали кабінети на фасаді навчального закладу. Повибивало вікна, скло потріскалося, порозліталося.

В момент вибуху у школі знаходилася сторож – лунала повітряна тривога, тож жінка спустилася у підвал. Завуч каже – це вже не перша спроба знищити їхнiй невеличкий навчальний заклад. Школа розрахована на 220–250 учнів.

Тетяна Нестеренко, заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Кожного дня хвилюємося за свою школу. Засинаємо з думками, чи проснуся я і не почую повідомлення, що потрапило в мою школу. Оце вже другий раз. Перший з одного боку потрапило, а тепер з цього боку. Тому кожної ночі думаєш, щоб все вистояло, вижило.

Зараз дорожники упорядковують тротуари та проїжджу частину на сусідніх вулицях. Працюють будівельники, викладачі прибирають в кабінетах.

Тетяна Нестеренко, заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Залучені і вчителі, і батьки, і сусідній навчальний заклад прийшов нам на допомогу. Зараз будемо забивати вікна, лагодити дах наш.

Енергетики відновлюють електропостачання – пошкоджено повітряну лінію.





Агентство Телевидения Новости