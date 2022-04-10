Внутрішньо переміщені особи, які звернуться по допомогу на проживання до 30 квітня, отримають допомогу, починаючи з березня

Відповідне рішення було ухвалено учора, 9 квітня, Кабінетом Міністрів України.

Як повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна, працівники органів соціального захисту населення, територіальних громад та ЦНАП на територіях, де не ведуться активні бойові дії, роблять титанічну роботу. Так, з моменту введення воєнного стану за особистими зверненнями громадян вони вже зареєстрували близько 900 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Також міністр зазначила, що через складнощі взаємодії реєстрів онлайн-реєстрація внутрішньо переміщених осіб та онлайн-звернення по допомогу на проживання через портал «Дія» поки не працюють. Втім, попри це, робота з автоматизації цілодобово продовжується, а запуск відповідних можливостей в «Дії» очікується вже найближчим часом.

Источник: telegram

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