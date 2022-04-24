Сегодня 10:08
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Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов
▪️ За пост борются действующий лидер Эммануэль Макрон и кандидат от правых Марин Ле Пен;
▪️ По итогам первого тура Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен – 23,15%;
▪️ Опросы Le Monde предсказывают победу Макрона – 56,5% на 43,5%, но ряд экспертов считают, что ситуация может поменяться;
▪️ Действующий президент планирует полностью отказаться от угля, нефти и газа из России;
▪️ Ле Пен, наоборот, не согласна с предложениями ввести эмбарго на российские энергоресурсы и выступает за сближение Запада с РФ;
▪️ Окончательные результаты второго тура официально объявит Конституционный совет в середине недели.
Источник: https://t.me/truexanewsua/43372