Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов

▪️ За пост борются действующий лидер Эммануэль Макрон и кандидат от правых Марин Ле Пен;

▪️ По итогам первого тура Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен – 23,15%;

▪️ Опросы Le Monde предсказывают победу Макрона – 56,5% на 43,5%, но ряд экспертов считают, что ситуация может поменяться;

▪️ Действующий президент планирует полностью отказаться от угля, нефти и газа из России;

▪️ Ле Пен, наоборот, не согласна с предложениями ввести эмбарго на российские энергоресурсы и выступает за сближение Запада с РФ;

▪️ Окончательные результаты второго тура официально объявит Конституционный совет в середине недели.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43372

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