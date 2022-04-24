Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 102

Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов

Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов

▪️ За пост борются действующий лидер Эммануэль Макрон и кандидат от правых Марин Ле Пен;

▪️ По итогам первого тура Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен – 23,15%;

▪️ Опросы Le Monde предсказывают победу Макрона – 56,5% на 43,5%, но ряд экспертов считают, что ситуация может поменяться;

▪️ Действующий президент планирует полностью отказаться от угля, нефти и газа из России;

▪️ Ле Пен, наоборот, не согласна с предложениями ввести эмбарго на российские энергоресурсы и выступает за сближение Запада с РФ;

▪️ Окончательные результаты второго тура официально объявит Конституционный совет в середине недели.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43372

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки: заявление Макрона
23.04.2022 10:33    192
Конкурентка Макрона и приятельница путина Марин Ле Пен оказалась нечистой на руку
18.04.2022 09:14    314
Зеленский пообещал обсудить с Макроном его заявление о «братских народах».
14.04.2022 07:14    225
Результаты первого тура после подсчета 97% голосов во Франции
11.04.2022 07:44    377
Макрон против Ле Пен: во Франции проходит первый тур выборов президента
10.04.2022 09:22    247
Александар Вучич перемагає на виборах президента Сербії, його партія здобуває більшість у парламенті
04.04.2022 09:31    324
Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом
04.04.2022 08:18    366
У Франції створили рулонні сонячні модулі з ефективністю 17,6%
24.02.2022 09:46    1276
На зустрічі з Макроном Путін весь час говорив про минуле і згадував старі образи – Reuters
12.02.2022 10:47    482
США призначили ветерана ЦРУ координатором протидії іноземному втручанню у вибори
16.01.2022 07:37    343
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 