Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:11
Просмотров: 83

Во время поездки в Харьков Порошенко поучаствовал в свадебной фотосессии

Во время поездки в Харьков Порошенко поучаствовал в свадебной фотосессии

Во время своего визита в Харькове президент Украины Петр Порошенко внезапно поучаствовал в фотосессии молодоженов.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Один из пользователей Твиттера опубликовал соответствующее видео, на котом можно увидеть, как президент Украины сфотографировался с парой молодоженов и поздравил их с днем боковочетания.

«Ого! Гуляют свадьбы в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит ПАП(Петр Алексеевич Порошенко – Ред.) и поздравляет молодых! Все в шоке», - говорится в сообщении  харьковчанина под ником Кардинал SoF в Твиттере.

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR

— Кардинал SoF (@sofnesk) 30 сентября 2018 г.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: порошенко

Читайте ещё:

Харківщина отримає мільярдні контракти – Президент України
Сегодня 07:40    150
Мы уважаем суверенитет других государств и требуем такого же уважения к Украине – Глава государства
Сегодня 07:10    101
У мене бізнесу в Росії немає – Президент Порошенко
30.09.2018 06:48    215
"Синдром Липецької фабрики" за інтелектуальним рівнем відповідає класу нижчих безхребетних
30.09.2018 06:32    540
Порошенко: На харьковских предприятиях куется броня ВСУ, об которую ломает зубы российский агрессор
29.09.2018 16:45    285
Порошенко: У меня нет бизнеса в России
29.09.2018 12:40    270
В Харькове президент Украины открыл Х Международный экономический форум
29.09.2018 11:22    202
США передали Военно-Морским Силам Украины патрульные катера береговой охраны класса «Island»
29.09.2018 10:10    123
Сегодня в Харькове - Порошенко (ПРОГРАММА ВИЗИТА)
29.09.2018 07:02    1171
На экономический форум в Харьков приедет Порошенко
28.09.2018 15:22    248
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 