Во время поездки в Харьков Порошенко поучаствовал в свадебной фотосессии

Во время своего визита в Харькове президент Украины Петр Порошенко внезапно поучаствовал в фотосессии молодоженов.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Один из пользователей Твиттера опубликовал соответствующее видео, на котом можно увидеть, как президент Украины сфотографировался с парой молодоженов и поздравил их с днем боковочетания.

«Ого! Гуляют свадьбы в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит ПАП(Петр Алексеевич Порошенко – Ред.) и поздравляет молодых! Все в шоке», - говорится в сообщении харьковчанина под ником Кардинал SoF в Твиттере.

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR

— Кардинал SoF (@sofnesk) 30 сентября 2018 г.

Агентство Телевидения Новости