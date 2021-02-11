Сегодня 07:53
Просмотров: 99
Водители смогуть “доносить” на других участников движения онлайн (ФОТО)
Водителей в Украине будут штрафовать, использовав для этого “доносы” других.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В частности, было разработано специальное приложение для смартфона — “Полицейский в смартфоне”
Простая схема работы гарантирует быстрый результат.
“Благодаря этой программе выявляем намного больше нарушений ПДД, чем раньше”, — прокомментировали нововведение в полиции.
Источник: objectiv.tv
Автор: Александра Прудникова
Загрузка...