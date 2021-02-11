Водители смогуть “доносить” на других участников движения онлайн (ФОТО)

Водителей в Украине будут штрафовать, использовав для этого “доносы” других.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В частности, было разработано специальное приложение для смартфона — “Полицейский в смартфоне”

Простая схема работы гарантирует быстрый результат.

“Благодаря этой программе выявляем намного больше нарушений ПДД, чем раньше”, — прокомментировали нововведение в полиции.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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