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Военнослужащие ООС в апреле получат повышенные выплаты за март

Военнослужащие ООС в апреле получат повышенные выплаты за март

Военнослужащие ООС повышенные выплаты за март получат в апреле.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины, передает пресс-служба ХОГА.

С 1 марта 2019 года увеличены размеры выплат за участие в ООС на первой линии столкновения – на 2000 гривен, второй – на 1000 гривен.

Кроме того, установлена выплата вознаграждения военнослужащим ВМС ВС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12000 гривен за месяц пропорционально дням участия.

Таким образом, военнослужащий-контрактник из рядового состава за выполнение заданий в ООС на первой линии столкновения будет получать денежное обеспечение от 22157 гривен, на второй линии – от 15557 гривен.

 

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