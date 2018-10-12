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Военные получат деньги в честь Дня защитника Украины

Военные получат деньги в честь Дня защитника Украины

Ко Дню защитника Украины за счет облбюджета предусмотрены выплаты всем участникам боевых действий 

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпарагу. По информации чиновника, выплаты всем участникам боевых действий составят тысячу гривен, а также по 5 тысяч получат члены семей погибших. Эти деньги будут выплачены до 14 октября. 

Шпарага рассказал сколько жителей Харьковщины сейчас являются участниками боевых действий. Это - 24333 человека, причем более девяти тысяч оказались инвалидами в результате войны, а  1146 - члена семей погибших. Также уже 13923 человека стали участниками ООС, а почти 200 погибло. 

За счет государства для участников военных действий предусмотрена льгота на оплату жилищно- коммунальных услуг (без учета дохода) в размере 75%, а для членов семей погибших - 50%. 

Также участникам ОСС с инвалидностью (1 и 2 группы)  и членам семей погибших полагается жилье.  Харьковские военные получили уже 22 квартиры на сегодняшний день. В регионе существует жилищная программа, согласно которой 60% за жилье платит участник ООС и 40% возмещается за счет средств областного бюджета. 

Работает государственная программа по профессиональной адаптации и переобучению участников ООС, получению второй специальности и образования. Этим правом воспользовались 422 харьковчанина.

 

 

 

Агентство Телевидения Новости

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