Военные получат деньги в честь Дня защитника Украины

Ко Дню защитника Украины за счет облбюджета предусмотрены выплаты всем участникам боевых действий

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпарагу. По информации чиновника, выплаты всем участникам боевых действий составят тысячу гривен, а также по 5 тысяч получат члены семей погибших. Эти деньги будут выплачены до 14 октября.

Шпарага рассказал сколько жителей Харьковщины сейчас являются участниками боевых действий. Это - 24333 человека, причем более девяти тысяч оказались инвалидами в результате войны, а 1146 - члена семей погибших. Также уже 13923 человека стали участниками ООС, а почти 200 погибло.

За счет государства для участников военных действий предусмотрена льгота на оплату жилищно- коммунальных услуг (без учета дохода) в размере 75%, а для членов семей погибших - 50%.

Также участникам ОСС с инвалидностью (1 и 2 группы) и членам семей погибших полагается жилье. Харьковские военные получили уже 22 квартиры на сегодняшний день. В регионе существует жилищная программа, согласно которой 60% за жилье платит участник ООС и 40% возмещается за счет средств областного бюджета.

Работает государственная программа по профессиональной адаптации и переобучению участников ООС, получению второй специальности и образования. Этим правом воспользовались 422 харьковчанина.

Агентство Телевидения Новости