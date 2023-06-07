Перлы русских пропагандистов

▶️ "Член Императорского Православного Палестинского Общества" Виктор Саулкин:

Если бы кто-то из начала ХХ века попал на конкурс типа Евровидения, то наверняка бы подумал, что умер и его ведут на экскурсию по аду. Мы с этим злом и сражаемся на СВО!

▶️ "Постоянный член Изборского клуба, богослов, бизнес-коуч движения «Ассенизатор»" Андрей Ковалев:

Дайте Пригожину полмиллиона бойцов! 200 тысяч уголовников, 200 тысяч мобилизованных, 100 тысяч добровольцев — и Пригожин возьмет Киев!

▶️ "Профессор НИУ ВШЭ" Иосиф Дискин:

На Зимбабве – одну из главных стран Африки, – давили, чтобы она прекратила сотрудничество с Россией. Африканцы ответили – никогда! Это пример раскола, который показывает, что, скорее, происходит изоляция евро-атлантического мира, чем России.

▶️ "Социолог и политолог" Роман Лункин:

Передача иконы Троицы РПЦ является важным символическим шагом для консолидации общества вокруг власти и патриотической идеи противостояния России с ее традиционными ценностями неолиберальному Западу.

▶️ "Член Изборского клуба" Дмитрий Аяцков:

"Цивилизованным миром" мы Запад не считаем! Как раз продолжение спецоперации разоблачает нецивилизованность коллективного Запада, пещерность его идеологии, да и экономическую зависимость от настоящих цивилизационных центров развития.

▶️ "Политолог" Ростислав Ищенко:

Близок тот час, когда МУС в Гааге не только поторопится признать ошибочным и отозвать свой ордер на арест Путина, но и будет рад начать выдавать ордера на арест западных политиков, виновных в разжигании и нагнетании украинского кризиса.

▶️ "Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

СВО показала, что мы голые с палкой-копалкой в руках. Всё идёт по плану. И хотя план никто толком не знает, но у России выплыть из начинающегося исторического водоворота шансов больше всех. Опыта больше, выхода меньше, запросов ноль!

▶️ "Заслуженный режиссер" Владимир Малёванный:

Русский народ к разврату и чипизации готов. Русский народ теряет духовную нравственность и настраивает свой менталитет на западный манер. Нас переформатируют! Все оказалось хуже, чем казалось.

▶️ "Директор Мемориального Музея-Квартиры св. прав. Иоанна Кронштадтского, протоиерей" Геннадий Беловолов:

Откуда китайцы могут узнать о Христе? Только от России! Не от Запада же!? Китайцы нам дают технологии земные, а мы им небесные.

▶️ "Писатель" Александр Проханов:

Учение Шафаревича о малом народе воспринималось кружками еврейской интеллигенции как проявление русского фашизма и антисемитизма. Ибо эти воспалённые умы видели в малом народе евреев, оседлавших глубинный русский народ. Но малый народ сегодня - Запад.

▶️ "Философ и богослов" Мария Мономенова:

На наших глазах стригущий лишай неудержимо расползается по телу либердовой "богемы". Лапы, уши, а главное хвост обнаруживают явные признаки поражения. Сильно чешется. Зудит.

▶️ "Военный эксперт" Гундаров:

Соединенные Штаты впали в ступор, когда узнали, какие угрозы их ждут со стороны российского флота в Арктике

Джерело: facebook.com/annopolsky

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