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Военные США запатентовали компактный термоядерный реактор

Военные США запатентовали компактный термоядерный реактор

Представители ВМФ подали патентную заявку на технологию, которая может совершить революцию в энергетике. Это реактор размером не больше автомобиля, который выдает до 1 трлн ватт мощности.

Энергия ядерного синтеза может заменить ископаемое топливо, обеспечить потребности всего человечества и отправить комические корабли в далекие уголки Вселенной. Беда в том, что технологии экономически выгодного получения такой энергии пока не существует. Однако военные ученые ВВС США надеются изменить ситуацию.

Сальваторе Сезар Паис, инженер, уже запатентовавший для ВМФ США сверхпроводники и другие изобретения, получил патент на компактный термоядерный реактор. При размерах от 0,3 до 2 метров в диаметре он может генерировать от 1 млрд до 1 трлн ватт.

Это намного больше, чем выдает любая АЭС в США, но, как и в случае любого патента, будет ли эта технология реализована — не ясно.

Основа изобретения Паиса — элемент термоядерного реактора, названный им «counter-spinning dynamic fusors». Эти конические устройства, защищенные электрическим зарядом, накачивают в камеру газ — дейтерий или дейтерий-ксенон, который затем повергается нагреву и давлению для термоядерной реакции.

В плазменной камере размещается несколько пар таких устройств, которые быстро вращаются и вибрируют, создавая «концентрированный поток магнитной энергии», в котором сталкиваются атомы газа.

Устройства вибрируют с высокой скоростью благодаря пьезоэлектрической пленке из метаматериала, например, цирконата-титаната свинца. Как утверждает в заявке автор, его предыдущие публикации свидетельствуют, что такой тип вращающейся и вибрирующей электромагнитной системы может создать высокое электромагнитное поле, необходимое для стабилизации реакции.

Источник: elektrovesti.net

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