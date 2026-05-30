Сегодня 10:54
Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про возможные следующие шаги путина

Yigal Levin подготовил выжимку самого основного:

● В российско-украинской войне приближается момент, когда путину необходимо решится на какой-то шаг. Украинцы постоянно наращивают удары своими дальними БпЛА и дронами. Удары по российской пехоте на передовой приводят к тому, что уровень рекрутинга ВС рф ниже, чем боевые потери. Также нарастают удары на оперативную глубину, делающие проведение фронтовых операций еще сложнее. путин имеет четыре основные возможности для дальнейших действий. Их стоит проанализировать по трем, ключевым для него критериям: возможность выиграть войну, возможность спасти экономику и угроза для режима.

● Первым вариантом является заключение реального перемирия. Этим русские, фактически, откажутся от каких-либо притязаний на победу. Более того, поскольку русские объявили полную аннексию четырех областей Украины, то отказ от них по формальной юридической логике будет означать, что они закончили войну, отдав "свою" территорию Украине. Однако такое решение позволит начать спасение российской экономики. Риски для устойчивости режима средние: хотя в тылу появится много озлобленных ветеранов, большая часть населения устала от войны и обрадуется перемирию.

● Вторым вариантом является отказ от наступления и заморозка линии фронта при сохранении боевых действий и обстрелов тыловых территорий. Возможно, дополнительно будет имплементирован запрет украинцам бить по российской нефтепереработке, а русским — запрет бить по украинской энергетике. Это самый сложный для Украины вариант: текущая стратегия предполагает как удары по НПЗ, так и уничтожение большого числа российских военных для того, чтобы не дать русским сформировать резервы. С другой стороны, этот вариант рискован для российской экономики, так как все равно требует значительных ресурсов, однако хорош для стабильности российского режима. В то же время, такая бесконечная война может быть опасна и для устойчивости Украины.

● Третьим вариантом является полномасштабная мобилизация в рф. С одной стороны, ее сравнительно легко провести, с другой же это очень рискованный вариант. Однако даже привлечение 300-500 тысяч дополнительных солдат не решит остальных российских проблем в военной сфере. Шансы выиграть войну при таком варианте остаются низкими, шансы спасти экономику — нулевыми, а риски для режима самые высокие.

● Четвертым вариантом является эскалация. Наиболее вероятно — атака против стран Балтии. У русских вполне достаточно ресурсов на ограниченное вторжение силами нескольких дивизий. Целью такого вторжения является либо заставить европейцев бросить все ресурсы на защиту стран НАТО, бросив Украину, либо же испугать европейцев насколько, что те согласятся на любые требования насчет Украины. Этот вариант несет очень сильные риски для российского режима, если европейцы решат в ответ еще больше увеличить поддержку Украины, однако и большой выигрыш в случае, если европейцы побоятся и уступят. В любом случае, Европе лучше подготовится к возможности такого сценария.

● Нильсен считает, что самым выигрышным для русских было бы остановить наступление с сохранением ограниченной войны. Однако ранее путин постоянно выбирал не тот вариант, который Нильсен считал наиболее логичным. По всей видимости, так произойдет и в этот раз; к тому же, путин убежден в своей священной миссии по "возрождению величия россии", которое предполагает обязательное завоевание Украины. Наиболее вероятно, что российские генералы убедят путина, что дополнительная волна мобилизации сможет решить проблему прорыва фронта. Этот вариант наиболее очевиден в российской логике, однако и наиболее рискован для них.

Джерело: https://www.facebook.com/LevinYigal

