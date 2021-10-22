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Военный комиссар Харьковской области ушел в отставку
Подал в отставку военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин. Причиной его увольнения стало состояние здоровья.
"Во-первых, возраст. Во-вторых, здоровье ухудшилось с июня. Написал рапорт, с сентября не работаю", — рассказал Юрий Калгушкин.
Юрий Калгушкин пробыл на должности военного комиссара Харьковской области больше 5 лет. До этого он был заместителем военного комиссара.
Сейчас обязанности главного комиссара Харьковской области временно исполняет полковник Владимир Аран. Ранее он был руководителем Шевченковского районного военного комиссариата.
Источник: sq.com.ua
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