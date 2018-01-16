Вояж "Поле бою – Харків" наочно: як працює санавіація АТО

Кореспонденти "5 каналу" взяли участь у евакуації поранених бійців, щоб з'ясувати особливості функціонування військової авіації сил АТО

На гранично малій висоті курсують нині зоною АТО санітарні гелікоптери, якими евакуюють поранених бійців. Із Луганщини до Харкова, до прикладу, доправляють бійців за годину. Летіти на висоті 10-15 метрів украй небезпечно, адже зависокий ризик зачепити дерева, труби чи лінії електропередач. Але пілоти змушені так робити, бо інакше бойовики їх просто зіб'ють.

Павло – військовий льотчик із 30-річним стажем. Професію опановував ще за радянських часів. Коли розпочалася війна, повернувся до армії. Згадує: "Наша молодість починалась, хто родився, і одне питання було: ким хочеш бути? Завжди відповідь була – космонавтом. І так вийшло, думаю, спробую, хто літає на цих машинах, що за диво-люди. Виявилось, ніякі не диво-люди, а звичайні наші українці".

"Коли почалась оця вся справа, ми зібралися всі, військові пенсіонери. Ми всі були готові літати, практично у нас не було перерви. І більшість людей, яків в 2014 році прийшли, до сих пір служать", – каже його колега Олег.

Гелікоптер "Мі-8", яким керує Павло, до вильоту готовий будь-якої миті. Вихідних – немає. Нині летить тримає курс із Луганщини до Харкова. Задача льотчиків – евакуювати до міста хворих армійців. На борту двох бійців супроводжують військові медики. У складі реанімаційної бригади анестезіолог Євген. Йому лише 23. Однак за останні півроку, відколи служить на Луганщині, на його рахунку найбільше авіасупроводів.

Пояснює: "На нашому етапі відбувається стабілізація хворих. Якщо потрібне оперативне втручання, вони знаходяться в реанімації. Після стабілізації ми їх вивозимо на подальший етап в інші міста України. Для подальшого лікування, реабілітації і повернення на фронт".

За всім, що відбувається за бортом, спостерігають стрільці. Армієць Сергій звітує: "Наше завдання – дивитися за обстановкою за бортом. А також у разі необхідності відкривати вогонь по противнику. Слава Богу, випадків таких не було. Але в разі необхідності, ми готові захистити себе.

У зоні проведення антитерористичної операції, гелікоптер рухається на гранично малій висоті. Як коментує льотчик:"Якщо я тільки піднявся 100-150 метрів – все, верхівки дерев йому вже не заважають, він може по нас цілитися. Ми тільки знизилися до 10-30 метрів – все, він по шуму чує, що воно летить. А де саме – це треба ще зрозуміти, іти на бойову позицію"

За годину на аеродромі в Харкові хворих зустрічає карета "швидкої". Армійці, яких перевели на лікування до Харківського військового шпиталю, вже на мирній землі. Дорога до Харкова зайняла близько години. Назад летимо значно швидше, бо військових медиків чекають пацієнти на Луганщині.

Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, "5 канал"

Источник: www.5.ua

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