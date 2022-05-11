Война как новая норма

Минуло худшее на сегодняшний день путинское 9 мая, оставив после себя ощущение неуходящей тягучей нервозности. Такой же неприятной, как липкий пот, выступающий на теле больного, бьющегося в лихорадке.

Даже променад вождя в колонне "бессмертного полка" не даёт никакой отрады. Цель участия в перформансе одна – показать жизнеспособность угасающего диктатора, а то встречи за шестиметровым столом не благоприятствуют его имиджу крутого лидера военного времени. Попытки рупоров пропаганды выставить скукоженного Путина как воскресшего Христа выглядят издевательством. Также, как и утверждения о том, что согнанный многолюдный московский путинг равносилен желанию миллионов стать пушечным мясом невойны.

К слову, отказ от объявления массовой моб(г)илизации выдаётся за крупное достижение Путина. Но все ли так радужно, если опять произошла ротация в командовании "спецоперацией"? Новым куратором войны был назначен первый заместитель главы ГУ ГШ ВС Владимир Алексеев. Он тесно повязан с правящей кликой, ведь на его руках кровь массовых убийств мирного населения Сирии. За это террорист был удостоен закрытым указом Путина звания "героя России". Назначение столь одиозного персонажа ответственным за вторжение говорит об очень многом.

Во-первых, ФСБ, которая управляла "спецоперацией", показала свою полную профнепригодность и внутреннюю гнилость. Поразительно, но родное ведомство Путина попало в глубокую опалу, а это чревато громкими чистками на Лубянке. Концентрация власти в руках российских "сапогов" – самый худший, так сказать, неандертальский вариант деградации.

Во-вторых, выдвижение мясника Алексеева на передовую финального проекта путинизма указывает, что "невойна" может стать затяжной, негероической, непобедной. Россиянам следует готовится жить в режиме необъявленного военного положения. Новый консенсус будет состоять в том, что утомленные массы должны терпеть экономические лишения в знак благодарности погибшим "спецоператорам", защитившим их от мобилизации. Это террор, направленный вовнутрь, прикрытый надуманным внешним поводом. Россиянам не интересна игра в геополитику и многоходовки. Людям нужна стабильность, сытая жизнь, а не вечные огни, красные тряпки, танцы на костях и детальные "выкладки", почему война не имеет альтернатив. Появление статей о пользе дикорастущих щавеля, крапивы, одуванчика как ценных ингредиентов различных салатов, супов, напитков, гарниров, десертов и других категорий блюд сильно напрягает даже самый ядерный путинский электорат.

В-третьих, как выяснилось, "спецоперация" направлена на сдерживание НАТО. Этот супостат в 15-17 раз сильнее уже ослабленной России, которая во всей красе засветила никчемность своих вооруженных орд. Даже белорусский сателлит признал, что для современной войны нужна армия натовского стандарта, а не игра сдутыми постсоветскими мускулами.

Ещё одним индикатором превращения режима "войны" в новую нормальность является разморозка темы кадровых перестановок, которая коснулась регионов. Потому в похмельный выходной винтикам путинской вертикали не до отходняков от праздничных возлияний.

В федерации начался губернаторопад.

Об уходе в отставку объявили губернаторы Томской, Кировской и Саратовской областей, а также глава Марий Эл. К ним примкнул и рязанский губернатор, не желающий выдвигаться на очередных выборах. Это первые увольнения весны 2022 года. Губернаторский дембель объясняется нежеланием участвовать в путинской скрытой мобилизации. Массированная отправка югоосетинов в качестве смертников в Украину стоила кремлевской марионетке Бибилову должности главаря марионеточной Южной Осетии. Он тотально завалил "выборы", чем совершенно обескуражил Кремль. Но это только начало последствий войны как нормы нежизни.

Источник: https://t.me/sytosokrata/624

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