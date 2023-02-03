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"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием"

Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием

На встрече с гражданами канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации.

Один из гостей мероприятия "Гражданский диалог" спросил у Шольца, не лучше было бы "пытаться начать разговор с Россией" вместо того, чтобы продолжать поставлять оружие. Канцлер ответил, что как большой сторонник дипломатии он "один из очень немногих, кто то и дело разговаривает с Путиным по телефону", но пока Россия не выведет свои войска из Украины, поддержка Киева - правильное решение. И после вопроса, и после ответа в зале звучали аплодисменты.

Шольц также рассказал, что во время встречи с Путиным в Москве до войны он заверял российского лидера, что прием Украины в НАТО "еще 30, 40 лет не будет стоять на повестке дня". Однако для Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были лишь "предлогом для давно задуманного плана силового расширения территории России", полагает канцлер.

@dwglavnoe

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23875

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