Война оставила без работы почти 5 млн украинцев – ООН

Среди беженцев примерно 2,75 млн – трудоспособного возраста. Из них 43,5%, или 1,2 млн человек, ранее работали, а теперь уволились или потеряли рабочее место", – подсчитали аналитики.

Источник: ilo.org

Если ситуация на фронте обострится еще сильнее, то это может привести к потере работы уже 7 миллионов людей. Об этом говорится в отчете (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844625/lang--en/index.htm#:~:text=Ukraine%20crisis-,Nearly%205%20million%20jobs%20have%20been%20lost%20in%20Ukraine%20since,country%20and%20in%20neighbouring%20states.) Международной организации труда при ООН.

Также в организации утверждают, что если боевые действия прекратятся, то можно восстановить только 3,4 миллиона рабочих мест.

То есть только половина. А что делать остальным украинцам?

Источник: https://t.me/truexanewsua/46793

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