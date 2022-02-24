Война в Украине: армия даёт достойный отпор

Сегодня около 5 утра Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Враги начали наступление с ракетным обстрелом в разных регионах.

В Генштабе Вооруженных Сил уверяют, что ситуация под контролем. Украинское войско удерживает оборонные позиции и отбивает воздушные атаки.

Наталья вспоминает, как несколько лет назад пришлось покинуть родной дом в Луганской области и переехать в Харьков. А все из-за войны, которую начала Россия еще в 2014-м году. Со слезами на глазах говорит, что история повторяется, но женщина уверена, что в этот раз украинская армия сильнее и сможет дать отпор.

Наталья, переселенец из Луганщины

В 5 утра начались выбухы, я сразу поняла, что это именно бомбёжка. Потому что её ни с чем не переплутать, если ты один раз это услышал. Сейчас всё то же самое, просто всё то же самое. Искренне желаю ему сдохнуть, Путину.

Мощные звуки взрывов прогремели и на Салтовке, рассказывает Андрей. Мужчина не растерялся, собрал тревожный чемодан и вместе с семьей ушел в безопасное место – в метро. Там уже установили скамейки и фонтанчики с водой.

Кроме того, в городе должны быть открыты все бомбоубежища, чтобы в случае обострения ситуации люди смогли укрыться.

Андрей

Началось активно, слышно, как звуки боя. То есть сначала это были точечные взрывы, где-то там на горизонте взрывалось. А вот к часам 10 уже были именно, как звуки боя. — Що з собою встигли взяти? — Свои обычные вещи, документы там, воду, деньги. Ну, первая необходимость.

Из-за нападения России в городе образовались очереди людей в магазинах, у банкоматов и аптек. Люди покупают вещи первой необходимости – лекарства, средства гигиены, запасы пищи и воды. Однако харьковчане признаются, что пытаются не паниковать, ведь верят в украинскую армию.

Татьяна

Зараз, можливо, купляєте речі першої необхідності, шукаєте бомбосховища? — Да, конечно, перві речі покупаю. Це ж прийшла в АТБ тоже скупитись, потому что у мене старенька жіночка, бабушка у мене. Так шо я за неї тоже переживаю, вона не ходяча, як мені з нею буть, я не знаю.

Григорий, пенсионер

Хліб, молоко, якщо єсть, а шо мені вже треба… життя, в принципі, прожив. Жалко за вас, що от таке трапилося.

Ирина

Я думаю, что у нас сильная армия. У меня сестра служит, и знаю, насколько там идёт хорошая подготовка, поэтому я думаю, что всё будет хорошо

Мэр Харькова Игорь Терехов записал срочное обращение, в котором призвал жителей города сохранять спокойствие и оставаться дома.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Я прошу вас оставаться дома. Я прошу вас соблюдать спокойствие. Мы с вами переживаем тяжёлые времена. Все наши службы работают по обеспечению деятельности города. Мы выстоим, мы вместе, мы — харьковчане.

Между тем в Министерстве обороны сообщают, что коварный план России не сработал — украинская армия дает достойный отпор.

Алексей Резников, Министр обороны Украины

Україна б»ється і б»ється успішно. Збройні сили України нанесли російським окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії. На Сході лінію оборони ми втримали, ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків.

Агентство Телевидения Новости