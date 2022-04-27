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Война в Украине: как помогают страны в борьбе с российским агрессором

Война в Украине: как помогают страны в борьбе с российским агрессором

● Норвегия выделяет $44 млн на закупку оружия для Украины;

● Литва передала Украине тяжелые минометы;

● Германия передаст Украине зенитные самоходные установки Gepard;

● Британия передаст Украине БМП Stormer с ракетами Starstreak;

● Канада передаст Украине 8 новейших бронированных автомобилей;

● Япония увеличит объемы помощи Украине, в том числе за счет поставок продовольствия и медикаментов.

Источник: https://t.me/u_now/45770

Новости портала «Весь Харьков»

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