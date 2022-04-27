Сегодня 09:11
Просмотров: 87
Война в Украине: как помогают страны в борьбе с российским агрессором
● Норвегия выделяет $44 млн на закупку оружия для Украины;
● Литва передала Украине тяжелые минометы;
● Германия передаст Украине зенитные самоходные установки Gepard;
● Британия передаст Украине БМП Stormer с ракетами Starstreak;
● Канада передаст Украине 8 новейших бронированных автомобилей;
● Япония увеличит объемы помощи Украине, в том числе за счет поставок продовольствия и медикаментов.
Источник: https://t.me/u_now/45770