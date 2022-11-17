Войну легко начать и тяжело закончить, это не просто красивые слова

Польша в 20-ых годах после Чуда над Вислой воевала нон стоп почти все 30-ые в лесах Беларуси.

Там "восставшие крестьяне", герои СССР по совместительству, резали панов и маетки им палили, а за ними бегал корпус Пограничной стражи.

Потом случился Освободительный поход РККА и, несмотря на гарантии Британии и Франции, Польша, которая разбила красных в предыдущей тяжелой войне, закончилась на долгие годы.

Проросла лагерями, принудительным лечением в психиатрии, стукачами и компартией.

Много много миллионов жертв за прошлый век.

Так, что кроме НАТО "дадут пасасать" и НАТО "сглотнут", как бурлит в ленте (прямо повеяло одним небратским народом) есть нюансы даже для Польши, не говоря уже для Испании или там Норвегии.

Ну, конечно, нормальная страна будет избегать континентальной войны до последнего.

США, которые дважды хоронили своих ребят и девчат, за какие то разборки Старой Европы, тоже нормальная страна.

Им хватило один раз повоевать на территории США в гражданской и они избегают с тех пор давать "пасасать" даже Мексике и Кубе, хотя могли бы (давно пора с картелями разобраться, как и с комитетами защиты революции).

И даже Иран после обстрелов лагерей США в Ираке, когда Сулеймани хоронили и порвали два бояна, не атаковали и Израилю, судя по всему, не одобряют это дело.

Не стоит овчинка выделки.

Это Украине деваться было некуда потому, что оборонкой мы не занимались годами, на футбол деньги находились, а 20 "Булатов" в год не находились, оборонных союзов мы не заключали.

Это понятно, что сейчас мы шутим про кавуны и про то, что и в темноте мы знаем, кто такие россияне. Ибо что остается делать?

Но пошутите про кавуны и заплывы ВС РФ их Херсона, с той женщиной из Марика, что потеряла 4 детей и мужа, она где-то есть в ФБ.

Война это крайняя мера, это когда ничего другое уже не работает. Потому, что она вырыгивается годами и десятилетиями.

У нас выбора не было.

У них он остается до прямых ударов по оборонной инфраструктуре или линиям доставки помощи в Украину.

США развернули две дополнительные батареи "Патриотов" в Жешуве еще весной, дополнительные бригады в Польшу перекидывают, испанцы патрулируют воздушное пространство Румынии, немцы защищают страны Балтии. Варшава закупает сотни танков и "Хаймарсов".

То, что не сбили ракеты "Патриоты" - так до Жешува 90 км. Время реакции, подъема боевой станции, запросов на открытие огня всегда выше, чем время подлета ракет до коровника на границе.

Вне зависимости - наши ли там карандаши к С-300 или обломки КР РФ ответственность за это несет агрессор.

Потому, что наведение у ракет к С-300 радиокомандное и полуактивное - они не могут стартовать случайно, перенацелиться в воздухе, цель надо непрерывно облучать, значит был перехват чего-то.

И за это что-то будут выкатывать санкции РФ, будут закупать больше ПВО, блокировать Калининград, помогать больше ВСУ, восстанавливать нам энергосистему, продлевать пакеты помощи миллионам беженцам.

Но не ждите крылатых гусар и не сокрушайтесь, что кто-то "сглотнул".

Потому, что без этой помощи была бы совсем другая война, другой ассортимент магазинов в тылу, другой график выключения света, другая ситуация в больницах. Всё другое.

По всем критериям прошлого они уже полным ходом здесь участвуют. Просто РФ хорошо воюет с НАТО губами и на ток-шоу. И не стоит россиянам в этом помогать.

Джерело: https://www.facebook.com/

Автор: Кирилл Данильченко

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